Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte de PM provoca clima de tensão em operação no Nordeste de Amaralina

Ônibus deixam de circular no Vale das Pedrinhas e Santa Cruz

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:01

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O clima é de tensão no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Desde as primeiras horas desta terça-feira (3), policiais militares ocupam o que seria o “quartel-general” do Comando Vermelho (CV) na capital baiana. As operações ocorrem de forma contínua após o cabo da PM Glauber Rosa Santos ter sido baleado na cabeça durante esta madrugada (3). Horas depois, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele foi atingindo assim que desembarcou de uma viatura. Como reflexo da insegurança, os ônibus deixaram de entrar no Vale das Pedrinhas, região onde o militar foi atingido. Até às 10h da manhã, havia dois mortos feridos.

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina por Divulgação Ascom PC-BA
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Operação no Nordeste de Amaralina por Alberto Maraux/SSP-BA
Delegacia do Nordeste de Amaralina (28ª Delegacia Territorial) por Google Street View
Arma austríaca foi apreendida com suspeito no Nordeste de Amaralina por Divulgação/SSP
Suposto crime de importunação sexual teria acontecido na escola Dom Pedro I, no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Rua Emídio Pio, em Santa Cruz por Google Street View
Polícia técnica faz perícia em Santa Cruz por Arisson Marinho/CORREIO
Bairro de Santa Cruz, onde confrontos por Arisson Marinho/ CORREIO
1 de 55
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução

Por volta das 5h, viaturas de diversas unidades, como Patamo e Bope, já circulavam pelo complexo. Pelo menos 35 policiais se reuniram no final de linha do Vale das Pedrinhas, local do ataque ao policial. Em seguida, as equipes se dividiram e avançaram por vias que dão acesso ao Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho. Dois helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) sobrevoavam a região.

Até as 10h, pelo menos duas pessoas morreram durante as incursões policiais. Elas foram levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Segundo a polícia, a dupla estava armada na Rua do Japão e iniciou um confronto. Outros quatro suspeitos foram baleados durante tiroteios no complexo.

Perícia

Parte do final de linha do Vale das Pedrinhas ficou interditada até as 10h para a realização da perícia no local onde o PM foi baleado. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheram pelo menos 50 cápsulas, resultado do confronto entre policiais e integrantes do Comando Vermelho.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

A poucos metros de alguns projéteis recolhidos estava os vestígios de sangue do PM no asfalto. Uma fonte policial informou que o disparo que atingiu a cabeça do militar teria partido de um homem que utilizava uma arma de grosso calibre com mira de alta precisão.

Marcas do tiroteio também ficaram em vários estabelecimentos comerciais. “A gente abriu hoje pela manhã, depois que a perícia acabou, e o que sabemos é o que está nas reportagens”, contou uma funcionária de uma farmácia que teve a fachada perfurada por tiros. 

Apesar da interrupção do serviço de ônibus no Vale das Pedrinhas e em Santa Cruz, o comércio funcionou normalmente.

Leia mais

Imagem - Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Imagem - Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Imagem - Vingança: ex-BDM muda de facção e lidera ofensiva do CV na Ilha de Itaparica

Vingança: ex-BDM muda de facção e lidera ofensiva do CV na Ilha de Itaparica

Mais recentes

Imagem - Quem é o médico preso suspeito de estuprar pacientes durante atendimentos na Bahia

Quem é o médico preso suspeito de estuprar pacientes durante atendimentos na Bahia
Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
Imagem - Prazo para pagamento de IPTU com 7% de desconto termina nesta semana

Prazo para pagamento de IPTU com 7% de desconto termina nesta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
01

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
02

Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
03

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil