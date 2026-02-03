Saiba qual hotel de Salvador é destaque na nova edição da Vogue Britânica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:27
O Hotel Fasano Salvador foi descrito como a “Referência em luxo com alma local” pela edição britânica da revista Vogue, em um conteúdo assinado pelo jornalista Mahoro Seward. A matéria abre a descrição sobre o estado com a célebre citação (em português): “O Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo, e a Bahia é a Bahia!”, e explica que “a frase ressalta o orgulho intenso do estado nordestino por sua história, cultura e ancestralidade únicas, seu ritmo, espírito e alma”.
A matéria dá dicas para o turista internacional que visita o estado pela primeira vez, com destaques que incluem o Rio Vermelho e a Casa de Iemanjá, passeios de barco pela Gamboa de Baixo até a praia do MAM, caminhadas em regiões do centro histórico, como o Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo, e o pôr do sol em Ribeira, saboreando um sorvete à beira-mar.
Sobre a unidade soteropolitana do Hotel Fasano, o jornalista a descreve como uma joia do Art Déco, localizada na antiga sede do Jornal A Tarde, construída nos anos 1930, e hoje tombada como patrimônio histórico da Bahia. Em sua visão, Seward afirma que a primeira unidade hoteleira no Nordeste “oferece algo um pouco diferente, incorporando o espírito descontraído da Bahia, sempre pronto para uma boa risada, além de sua rica efervescência artística”.
Outra sugestão na matéria é sobre o rooftop: “Suba até a piscina e o bar na cobertura para uma perspectiva ainda mais impressionante, especialmente imperdível ao pôr do sol. (...) Após o pôr do sol, há o Gero, restaurante de inspiração italiana reconhecido como um dos endereços gastronômicos mais sofisticados de Salvador”, descreve o jornalista sobre o restaurante comandado pelo chef Bahia Brito, que está há mais de três décadas no Grupo Fasano.