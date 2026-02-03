LUXO COM ALMA LOCAL

Saiba qual hotel de Salvador é destaque na nova edição da Vogue Britânica

Jornalista descreve o hotel como uma joia do Art Déco, com edificação construída nos anos 1930, e hoje tombada como patrimônio histórico da Bahia

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:27

Saiba qual é o hotel de Salvador que é destaque na nova edição da Vogue Britânica Crédito: Divulgação

O Hotel Fasano Salvador foi descrito como a “Referência em luxo com alma local” pela edição britânica da revista Vogue, em um conteúdo assinado pelo jornalista Mahoro Seward. A matéria abre a descrição sobre o estado com a célebre citação (em português): “O Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo, e a Bahia é a Bahia!”, e explica que “a frase ressalta o orgulho intenso do estado nordestino por sua história, cultura e ancestralidade únicas, seu ritmo, espírito e alma”.

A matéria dá dicas para o turista internacional que visita o estado pela primeira vez, com destaques que incluem o Rio Vermelho e a Casa de Iemanjá, passeios de barco pela Gamboa de Baixo até a praia do MAM, caminhadas em regiões do centro histórico, como o Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo, e o pôr do sol em Ribeira, saboreando um sorvete à beira-mar.

Sobre a unidade soteropolitana do Hotel Fasano, o jornalista a descreve como uma joia do Art Déco, localizada na antiga sede do Jornal A Tarde, construída nos anos 1930, e hoje tombada como patrimônio histórico da Bahia. Em sua visão, Seward afirma que a primeira unidade hoteleira no Nordeste “oferece algo um pouco diferente, incorporando o espírito descontraído da Bahia, sempre pronto para uma boa risada, além de sua rica efervescência artística”.