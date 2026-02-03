Acesse sua conta
Quatro filhotes de cachorros são resgatados após ficarem presos entre paredes de casa abandonada

Resgate foi realizado na segunda-feira (2)

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:08

Resgate foi realizado por bombeiros na Bahia
Resgate foi realizado por bombeiros na Bahia Crédito: Divulgação

Quatro filhotes de cachorro foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia após ficarem presos entre as paredes de duas casas abandonadas no município de Senhor do Bonfim, na segunda-feira (2). 

Segundo moradores da região, que acionaram os bombeiros, os animais estavam no local há cerca de 15 dias, sem conseguir sair. A situação causava preocupação devido ao risco à saúde dos filhotes, já que o espaço dificultava o acesso à água, alimentação e ventilação adequadas.

Os bombeiros avaliaram a situação e, após autorização do proprietário do imóvel, realizaram a remoção de parte da estrutura da parede para permitir o resgate dos animais. 

Após serem retirados do local, os animais passaram por avaliação e não apresentavam ferimentos aparentes. Eles ficaram sob os cuidados do proprietário da casa. 

