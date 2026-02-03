Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:34
Conhecido por papéis marcantes na teledramaturgia, como o Joaquim na atual novela das nove, Três Graças, Marcos Palmeira também consolida seu nome fora dos estúdios. O ator é o proprietário da Vale das Palmeiras, marca que produz chocolates focados na pureza do cacau e que desponta como uma alternativa sofisticada aos produtos industriais de grandes redes como a Cacau Show.
Casa de Marcos Palmeira
O diferencial da linha de chocolates de Palmeira é o método de cultivo. A produção utiliza o sistema de agrofloresta, onde o cacau cresce à sombra de árvores nativas, preservando o ecossistema e garantindo um sabor diferenciado às amêndoas. O processo dispensa aditivos químicos e fertilizantes artificiais, resultando em um produto 100% orgânico certificado que atrai consumidores em busca do chamado luxo natural.
Localizada em Teresópolis, no Rio de Janeiro, a propriedade de 200 hectares funciona há quase 30 anos como um modelo de sustentabilidade. Além do chocolate, a fazenda é referência na produção de laticínios. O queijo minas frescal da marca já foi premiado com medalha de ouro no Guia do Queijo, superando produtores tradicionais. A linha inclui ainda iogurtes, manteiga artesanal e ricota, feitos com leite de gado criado livremente.
O empreendimento também se destaca pelo impacto social e ambiental. Palmeira optou pelo modelo orgânico ao notar os prejuízos dos agrotóxicos na saúde dos trabalhadores e hoje mantém reservas ambientais na propriedade. Através de parcerias com a Embrapa e produtores locais, o ator fomenta a economia regional e capacita outros profissionais, provando que é possível unir conservação ambiental e lucro no setor alimentício.