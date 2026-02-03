BBB 26: Parcial da enquete aponta saída de brother com alta rejeição no Paredão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:49
Nesta terça-feira (3) acontece a terceira eliminação do BBB 26. Na disputa estão Brígido, Ana Paula e Leandro no Paredão, e a parcial da enquete do jornal CORREIO aponta a saída de um dos participantes do alta rejeição, já os outros dois ficam com uma porcentagem menor.
Com a maioria dos votos, Brígido está com 59,77% dos votos. Ana Paula fica em segundo lugar com 23,23% dos votos, e Leandro com 17,01%.
2.º Paredão do BBB 26
Esses números refletem apenas a opinião dos participantes da enquete e não têm impacto direto na votação oficial do Gshow, que é a que define de fato quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, a tendência desta parcial aponta uma rejeição elevada a Brígido e um possível desembarque antecipado do brother no programa.
Enquanto isso, Ana Paula e Leandro seguem mais próximos no segundo e terceiro lugar da enquete, indicando uma disputa mais equilibrada pela permanência caso Brígido realmente mantenha a liderança dos votos.
O resultado oficial do Paredão será revelado ao vivo no programa desta terça à noite, quando finalmente o público saberá quem será eliminado nesta rodada.