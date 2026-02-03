REALITY

BBB 26: Parcial da enquete aponta saída de brother com alta rejeição no Paredão

Votação do CORREIO indica que participante lidera rejeição

Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:49

Disparado na rejeição, brother lidera enquete do BBB 26 e deve deixar o jogo no terceiro Paredão Crédito: Divulgação | TV Globo

Nesta terça-feira (3) acontece a terceira eliminação do BBB 26. Na disputa estão Brígido, Ana Paula e Leandro no Paredão, e a parcial da enquete do jornal CORREIO aponta a saída de um dos participantes do alta rejeição, já os outros dois ficam com uma porcentagem menor.

Com a maioria dos votos, Brígido está com 59,77% dos votos. Ana Paula fica em segundo lugar com 23,23% dos votos, e Leandro com 17,01%.

Esses números refletem apenas a opinião dos participantes da enquete e não têm impacto direto na votação oficial do Gshow, que é a que define de fato quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, a tendência desta parcial aponta uma rejeição elevada a Brígido e um possível desembarque antecipado do brother no programa.

Enquanto isso, Ana Paula e Leandro seguem mais próximos no segundo e terceiro lugar da enquete, indicando uma disputa mais equilibrada pela permanência caso Brígido realmente mantenha a liderança dos votos.