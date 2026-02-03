Acesse sua conta
BBB 26: Parcial da enquete aponta saída de brother com alta rejeição no Paredão

Votação do CORREIO indica que participante lidera rejeição

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:49

Disparado na rejeição, brother lidera enquete do BBB 26 e deve deixar o jogo no terceiro Paredão
Disparado na rejeição, brother lidera enquete do BBB 26 e deve deixar o jogo no terceiro Paredão Crédito: Divulgação | TV Globo

Nesta terça-feira (3) acontece a terceira eliminação do BBB 26. Na disputa estão Brígido, Ana Paula e Leandro no Paredão, e a parcial da enquete do jornal CORREIO aponta a saída de um dos participantes do alta rejeição, já os outros dois ficam com uma porcentagem menor.

Com a maioria dos votos, Brígido está com 59,77% dos votos. Ana Paula fica em segundo lugar com 23,23% dos votos, e Leandro com 17,01%.

2.º Paredão do BBB 26

Leandro do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
Matheus do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
Brigido do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
1 de 3
Leandro do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'

BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'

Imagem - Edilson Capetinha diz que quer abandonar o BBB 26: 'Tenho uma vida lá fora'

Edilson Capetinha diz que quer abandonar o BBB 26: 'Tenho uma vida lá fora'

Esses números refletem apenas a opinião dos participantes da enquete e não têm impacto direto na votação oficial do Gshow, que é a que define de fato quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, a tendência desta parcial aponta uma rejeição elevada a Brígido e um possível desembarque antecipado do brother no programa.

Enquanto isso, Ana Paula e Leandro seguem mais próximos no segundo e terceiro lugar da enquete, indicando uma disputa mais equilibrada pela permanência caso Brígido realmente mantenha a liderança dos votos.

O resultado oficial do Paredão será revelado ao vivo no programa desta terça à noite, quando finalmente o público saberá quem será eliminado nesta rodada.

Tags:

Reality bbb 26

