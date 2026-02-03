REALITY

Edilson Capetinha diz que quer abandonar o BBB 26: 'Tenho uma vida lá fora'

Ex-jogador arrumou as malas para deixar o reality nesta terça-feira (3)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:26

Edilson Capetinha arruma as malas e anuncia que irá desistir do 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

O 'Big Brother Brasil 26' pode perder mais um participante nas próximas horas. Edilson Capetinha, ídolo do Corinthians e integrante do grupo Camarote, decidiu que vai desistir do reality. Desde a madrugada desta terça-feira (3), o ex-jogador aguarda o botão de desistência ficar verde para oficializar sua saída da casa.

A decisão veio acompanhada de um desabafo. Visivelmente abalado, Capetinha passou a manhã organizando seus pertences e deixou parte da bagagem separada na despensa. Ele ainda pediu ajuda a Babu Santana e Juliano Floss para arrumar o restante das coisas, evitando fazer barulho e acordar os outros brothers.

Segundo Edilson, o principal motivo para apertar o botão é a pressão do jogo. Além disso, o ex-atleta afirmou não estar lidando bem com as restrições do "Tá Com Nada", punição que limita a alimentação dos participantes a itens básicos como arroz, feijão e goiabada.

"Eu não aguento, véi. Tenho uma história, uma vida bonita pra caramba. Sei que isso aqui é um jogo, mas é um jogo que eu nunca vivi. Não sei se vou aguentar 80 dias passando dificuldade desse jeito", desabafou durante a madrugada.

Outro fator que pesou foi a repercussão do último Sincerão. Na dinâmica, Edilson foi apontado pelo público como alguém que ainda não entrou de verdade no jogo, como se estivesse apenas "assistindo da arquibancada". Como consequência, recebeu uma vuvuzela, símbolo que, segundo ele, mexeu bastante com seu emocional.

Em conversa franca com Babu e Juliano Floss, Capetinha reforçou que sua decisão vai além do prêmio milionário. Emocionado, ele refletiu sobre dinheiro, propósito e limites pessoais. "Dinheiro é maravilhoso, claro, mas não é tudo. Eu já tive muito mais do que isso e sei que não é isso que faz a gente feliz", afirmou.

Os aliados respeitaram a escolha do ex-jogador. Juliano, inclusive, contou que só desistiu de tentar convencê-lo após entender a profundidade do que ele estava sentindo. "Se eu não tivesse entendido o que você tá passando, eu não ia deixar você ir. Mas percebi que ficar aqui pode te fazer ainda pior", disse.

Antes de se posicionar em frente ao botão da desistência, Edilson ainda acordou Leandro, que enfrenta o paredão, para pedir desculpas, tentando encerrar sua passagem pelo jogo de forma respeitosa. Por volta das 7h40, o botão ainda estava vermelho, enquanto a maioria da casa dormia.