Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:05
Se você acordou sentindo que o ar está mais "pesado" ou emocionante, não é impressão sua. Hoje, 3 de fevereiro de 2026, estamos vivendo o clímax da Lua Cheia em Leão. É um daqueles dias em que tudo ganha cores mais fortes e a vontade de brilhar fala mais alto que qualquer coisa.
Enquanto o Sol em Aquário nos pede para pensar no coletivo, a Lua em Leão grita: "E eu? Cadê o meu palco?". É o momento perfeito para colher o que você plantou nas últimas semanas. No amor e no bolso, a ordem é visibilidade. Sabe aquele palpite que você teve durante a noite? Com a Lua Cheia, ele pode ser o caminho para o prêmio. Confira as previsões para o seu signo e os números que estão vibrando alto hoje:
