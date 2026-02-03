ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:05

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou sentindo que o ar está mais "pesado" ou emocionante, não é impressão sua. Hoje, 3 de fevereiro de 2026, estamos vivendo o clímax da Lua Cheia em Leão. É um daqueles dias em que tudo ganha cores mais fortes e a vontade de brilhar fala mais alto que qualquer coisa.

Enquanto o Sol em Aquário nos pede para pensar no coletivo, a Lua em Leão grita: "E eu? Cadê o meu palco?". É o momento perfeito para colher o que você plantou nas últimas semanas. No amor e no bolso, a ordem é visibilidade. Sabe aquele palpite que você teve durante a noite? Com a Lua Cheia, ele pode ser o caminho para o prêmio. Confira as previsões para o seu signo e os números que estão vibrando alto hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Seu magnetismo está irresistível e o dia pede paixão. No trabalho, sua criatividade transborda: é a hora de dar o toque final naquele projeto autoral e receber o merecido "sim". Números da sorte: 5, 17, 44

Touro (21/04 a 20/05)



O foco hoje é dentro de casa. Um assunto familiar que estava enrolado finalmente deve se resolver. No trabalho, busque o equilíbrio: não adianta ganhar o mundo e perder a paz no seu porto seguro. Números da sorte: 2, 28, 56

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Cuidado com as palavras, geminiano. Você está com uma lábia poderosa, mas pode acabar prometendo mais do que deve. No trabalho, é dia de fechar acordos; suas ideias vão brilhar em qualquer reunião. Números da sorte: 11, 23, 39

Câncer (21/06 a 22/07)

Dia de colheita financeira. A Lua Cheia ilumina seu bolso e pode trazer notícias sobre bônus, comissões ou aquela venda que você tanto esperava. No amor, valorize quem investe tempo real em você. Números da sorte: 8, 14, 50

Leão (22/07 a 22/08)



Com a Lua Cheia no seu signo, você é o protagonista absoluto. Emoções à flor da pele e reconhecimento público batendo à porta. Se você se esforçou, o mundo vai aplaudir agora. Números da sorte: 1, 10, 19

Virgem (23/08 a 22/09)

Segredos ou sentimentos que você guardou a sete chaves podem aparecer. No trabalho, prefira atuar nos bastidores; finalize o que está pendente antes de começar algo novo. Números da sorte: 12, 33, 47

Libra (23/09 a 22/10)

O dia é perfeito para festas e eventos. No trabalho, você é a peça-chave que une a equipe. Fique atento: uma amizade pode acabar revelando um interesse amoroso inesperado. Números da sorte: 8, 21, 55

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua Cheia ilumina seu sucesso e pede que você aceite o palco. No amor, seus planos de futuro podem exigir uma conversa séria e definitiva com o parceiro. É hora de crescer. Números da sorte: 9, 31, 58



Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua sede de aventura está gigante. No amor, planeje algo fora do comum. No trabalho, viagens, estudos e contatos de longe estão muito favorecidos. Sua visão de mundo é o seu maior ativo hoje. Números da sorte: 3, 25, 42

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O clima é de "tudo ou nada". Na intimidade, a intensidade é total. No lado financeiro, o dia é bom para resolver questões de investimentos ou heranças. Mudanças bruscas hoje podem ser a chave para o seu sucesso. Números da sorte: 5, 27, 60

Aquário (20/01 a 18/02)

A Lua Cheia em Leão coloca suas parcerias no centro do palco. O "outro" vira seu espelho hoje. No trabalho, contratos chegam a um ponto decisivo; saiba negociar com inteligência para colher depois. Números da sorte: 3, 11, 29