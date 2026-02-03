Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:05

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou sentindo que o ar está mais "pesado" ou emocionante, não é impressão sua. Hoje, 3 de fevereiro de 2026, estamos vivendo o clímax da Lua Cheia em Leão. É um daqueles dias em que tudo ganha cores mais fortes e a vontade de brilhar fala mais alto que qualquer coisa.

Enquanto o Sol em Aquário nos pede para pensar no coletivo, a Lua em Leão grita: "E eu? Cadê o meu palco?". É o momento perfeito para colher o que você plantou nas últimas semanas. No amor e no bolso, a ordem é visibilidade. Sabe aquele palpite que você teve durante a noite? Com a Lua Cheia, ele pode ser o caminho para o prêmio. Confira as previsões para o seu signo e os números que estão vibrando alto hoje:

David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Seu magnetismo está irresistível e o dia pede paixão. No trabalho, sua criatividade transborda: é a hora de dar o toque final naquele projeto autoral e receber o merecido "sim".
  • Números da sorte: 5, 17, 44

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • O foco hoje é dentro de casa. Um assunto familiar que estava enrolado finalmente deve se resolver. No trabalho, busque o equilíbrio: não adianta ganhar o mundo e perder a paz no seu porto seguro.
  • Números da sorte: 2, 28, 56

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Cuidado com as palavras, geminiano. Você está com uma lábia poderosa, mas pode acabar prometendo mais do que deve. No trabalho, é dia de fechar acordos; suas ideias vão brilhar em qualquer reunião.
  • Números da sorte: 11, 23, 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Dia de colheita financeira. A Lua Cheia ilumina seu bolso e pode trazer notícias sobre bônus, comissões ou aquela venda que você tanto esperava. No amor, valorize quem investe tempo real em você.
  • Números da sorte: 8, 14, 50

Confira previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Confira previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (3 de fevereiro)

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Com a Lua Cheia no seu signo, você é o protagonista absoluto. Emoções à flor da pele e reconhecimento público batendo à porta. Se você se esforçou, o mundo vai aplaudir agora.
  • Números da sorte: 1, 10, 19

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Segredos ou sentimentos que você guardou a sete chaves podem aparecer. No trabalho, prefira atuar nos bastidores; finalize o que está pendente antes de começar algo novo.
  • Números da sorte: 12, 33, 47

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia é perfeito para festas e eventos. No trabalho, você é a peça-chave que une a equipe. Fique atento: uma amizade pode acabar revelando um interesse amoroso inesperado.
  • Números da sorte: 8, 21, 55

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua Cheia ilumina seu sucesso e pede que você aceite o palco. No amor, seus planos de futuro podem exigir uma conversa séria e definitiva com o parceiro. É hora de crescer.
  • Números da sorte: 9, 31, 58

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sua sede de aventura está gigante. No amor, planeje algo fora do comum. No trabalho, viagens, estudos e contatos de longe estão muito favorecidos. Sua visão de mundo é o seu maior ativo hoje.
  • Números da sorte: 3, 25, 42

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O clima é de "tudo ou nada". Na intimidade, a intensidade é total. No lado financeiro, o dia é bom para resolver questões de investimentos ou heranças. Mudanças bruscas hoje podem ser a chave para o seu sucesso.
  • Números da sorte: 5, 27, 60

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    A Lua Cheia em Leão coloca suas parcerias no centro do palco. O "outro" vira seu espelho hoje. No trabalho, contratos chegam a um ponto decisivo; saiba negociar com inteligência para colher depois.
  • Números da sorte: 3, 11, 29

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O amor se prova nas pequenas coisas, como um café na cama ou uma ajuda na rotina. No trabalho, sua produtividade está incrível. Você vai terminar o dia com aquela sensação deliciosa de dever cumprido.
  • Números da sorte: 14, 26, 48

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

BBB 26: Ana Paula Renault e Milena causam punição e colocam a casa no 'Tá Com Nada'

BBB 26: Ana Paula Renault e Milena causam punição e colocam a casa no 'Tá Com Nada'

Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)
4 signos entram em fase intensa de amor e magnetismo irresistível nesta terça (3 de fevereiro)

4 signos entram em fase intensa de amor e magnetismo irresistível nesta terça (3 de fevereiro)
Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional

Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
02

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
03

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios
04

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios