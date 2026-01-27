Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:41
Entre os dias 26 e 31 de janeiro, a novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entrega uma sequência intensa de reviravoltas, revelações e uma fuga emocionante que coloca Candinho e Samir em perigo.
Tudo começa quando Zulma deixa claro que não vai medir esforços para tirar Samir de Candinho. A vilã exige de volta o documento de adoção e chega a ser flagrada tentando destruí-lo. O alerta acende de vez quando Felícia, Jasmin e Simbá percebem a gravidade da situação e correm para avisar Candinho. A reação não demora: decidido a proteger o menino, ele foge com Samir para o sítio, numa tentativa desesperada de afastá-lo da ameaça.
Mas o plano não passa despercebido. Zulma castiga as crianças, confirma o paradeiro dos dois e começa a perseguição. Paralelamente, Ernesto e Sandra seguem firmes em seu projeto de destruir Candinho, enquanto Dita enfrenta o passado, denúncias vêm à tona e novos segredos começam a circular, incluindo a verdadeira identidade de personagens importantes.
Túlio pede Estela em casamento, mas a felicidade do casal é abalada por revelações envolvendo Anabela, que foge de casa e expõe uma verdade capaz de mudar tudo. O clima esquenta ainda mais quando surgem suspeitas sobre a paternidade da jovem, ligando diretamente Ernesto ao mistério.
A semana avança com tensão quando Zulma chega ao sítio e exige levar Samir à força. O menino se recusa a ir, foge com a ajuda de Simbá e deixa todos em pânico. A perseguição vira cena de ação: Candinho, Samir e Dita colocam um plano em prática para despistar as vilãs.
Enquanto isso, Cunegundes descobre o roubo de suas esmeraldas, alianças se desfazem, traições vêm à tona e o futuro da fábrica de Candinho passa a correr sério risco. No sábado, mesmo após o sucesso da fuga, o público é surpreendido por um anúncio devastador: Candinho revela que poderá ser obrigado a se separar de Samir.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.