Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Com destaque para O Agente Secreto, cinema nacional aparece em categorias de peso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:03

'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução 

O Brasil garantiu presença em quatro categorias do Bafta 2026, uma das premiações mais importantes do audiovisual global, frequentemente chamada de "Oscar britânico". A lista oficial de indicados foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Academia Britânica de Cinema e confirmou todas as pré-indicações anunciadas no início do mês.

O principal destaque é o longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que aparece duas vezes entre os concorrentes. O filme disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também concorre a Melhor Roteiro Original.

Outra indicação importante veio na categoria de Melhor Documentário, com "Apocalipse nos Trópicos", novo trabalho da cineasta Petra Costa, que volta a colocar o país no radar do cinema político e autoral fora do eixo hollywoodiano.

A quarta nomeação brasileira aparece em uma área técnica de grande prestígio: o fotógrafo Adolpho Veloso concorre ao Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem", ampliando a presença nacional para além das categorias principais.

Na disputa de Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto enfrenta títulos como Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Sirāt e The Voice of Hind Rajab.

Já em Roteiro Original, o filme brasileiro concorre com produções como I Swear, Marty Supreme e Pecadores. Diferentemente do Oscar, Wagner Moura não entrou na lista de indicados a Melhor Ator no Bafta, categoria que reúne nomes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor filme e Melhor Direção de Elenco por Divulgação/Vitrine Filmes
O principal destaque é o longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que aparece duas vezes entre os concorrentes. O filme disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também concorre a Melhor Roteiro Original por Divulgação
Outra indicação importante veio na categoria de Melhor Documentário, com "Apocalipse nos Trópicos" por Divulgação
Apocalipse nos Trópicos é o novo trabalho da cineasta Petra Costa, que volta a colocar o país no radar do cinema político e autoral fora do eixo hollywoodiano por Divulgação
A quarta nomeação brasileira aparece em uma área técnica de grande prestígio por Reprodução
"Sonhos de Trem" por Reprodução
O fotógrafo Adolpho Veloso concorre ao Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem" por Divulgação
Adolpho Veloso por Reprodução
"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor filme e Melhor Direção de Elenco por Divulgação/Vitrine Filmes

Com o anúncio, o Bafta entra agora em sua fase final de votação. Mais de 8 mil membros internacionais da Academia Britânica participam do processo, que ocorre entre 28 de janeiro e 17 de fevereiro. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de fevereiro, em Londres.

O Agente Secreto também representa o Brasil no Oscar 2026, onde recebeu quatro indicações, feito que iguala o desempenho de Cidade de Deus (2002). 

Cinema Filme Wagner Moura O Agente Secreto Kleber Mendonça Filho Adolpho Veloso Sonhos de Trem Apocalipse nos Trópicos Petra Costa

