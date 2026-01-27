CINEMA

Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Com destaque para O Agente Secreto, cinema nacional aparece em categorias de peso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:03

'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

O Brasil garantiu presença em quatro categorias do Bafta 2026, uma das premiações mais importantes do audiovisual global, frequentemente chamada de "Oscar britânico". A lista oficial de indicados foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Academia Britânica de Cinema e confirmou todas as pré-indicações anunciadas no início do mês.

O principal destaque é o longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que aparece duas vezes entre os concorrentes. O filme disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também concorre a Melhor Roteiro Original.

Outra indicação importante veio na categoria de Melhor Documentário, com "Apocalipse nos Trópicos", novo trabalho da cineasta Petra Costa, que volta a colocar o país no radar do cinema político e autoral fora do eixo hollywoodiano.

A quarta nomeação brasileira aparece em uma área técnica de grande prestígio: o fotógrafo Adolpho Veloso concorre ao Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem", ampliando a presença nacional para além das categorias principais.

Na disputa de Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto enfrenta títulos como Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Sirāt e The Voice of Hind Rajab.

Já em Roteiro Original, o filme brasileiro concorre com produções como I Swear, Marty Supreme e Pecadores. Diferentemente do Oscar, Wagner Moura não entrou na lista de indicados a Melhor Ator no Bafta, categoria que reúne nomes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Brasil conquista quatro indicações no Bafta 2026 1 de 8

Com o anúncio, o Bafta entra agora em sua fase final de votação. Mais de 8 mil membros internacionais da Academia Britânica participam do processo, que ocorre entre 28 de janeiro e 17 de fevereiro. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de fevereiro, em Londres.