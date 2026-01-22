Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Como eu vim parar aqui?': elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026

Filme brasileiro recebeu quatro indicações ao Oscar 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:28

Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

As indicações ao Oscar 2026 transformaram a manhã desta quinta-feira (22) em uma verdadeira festa para o elenco do filme, com direito a memes e muita comemoração nas redes sociais.

Um dos destaques foi Alice Carvalho, de 29 anos, que interpreta Fátima, esposa de Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. Assim que as indicações foram confirmadas, a atriz correu para o X (antigo Twitter): "Meu Deus, como eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos", escreveu, em tom de brincadeira.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026

Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Horas antes da divulgação oficial da Academia, Alice já estava demonstrando ansiedade nas redes sociais. "Hoje é dia", escreveu logo cedo. Pouco depois, ao repostar a contagem regressiva da Academia para o anúncio, confessou: "Mizerave, vou ter um siricutico".

O diretor Kleber Mendonça Filho também fez questão de marcar o momento. Em uma publicação breve, mas cheia de significado, ele escreveu: "Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse".

Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026

Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Walter Salles e Fernanda Torres no Oscar 2025 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar 2026 e iguala recorde histórico de Cidade de Deus

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

A postagem rapidamente foi tomada por comentários de brasileiros celebrando o feito de O Agente Secreto, que igualou Cidade de Deus no número de indicações ao Oscar e reforçou o nome do diretor entre os mais respeitados do cinema.

O filme conquistou quatro indicações diretas, enquanto o Brasil ainda apareceu em Melhor Fotografia. Tudo isso acontece apenas um ano após o país fazer história ao vencer, pela primeira vez, o Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Leia mais

Imagem - Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Imagem - Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

Tags:

Cinema Filme Oscar Oscar 2026 Indicações

Mais recentes

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
Imagem - Uma fase muito mais favorável começa hoje (22 de janeiro) e muda o rumo da vida de 3 signos a partir de decisões corajosas

Uma fase muito mais favorável começa hoje (22 de janeiro) e muda o rumo da vida de 3 signos a partir de decisões corajosas
Imagem - Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho comemora as 4 indicações ao Oscar; VEJA

Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho comemora as 4 indicações ao Oscar; VEJA

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos
01

Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026
03

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas
04

Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas