É DO BRASIL!

'Como eu vim parar aqui?': elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026

Filme brasileiro recebeu quatro indicações ao Oscar 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:28

Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As indicações ao Oscar 2026 transformaram a manhã desta quinta-feira (22) em uma verdadeira festa para o elenco do filme, com direito a memes e muita comemoração nas redes sociais.

Um dos destaques foi Alice Carvalho, de 29 anos, que interpreta Fátima, esposa de Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. Assim que as indicações foram confirmadas, a atriz correu para o X (antigo Twitter): "Meu Deus, como eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos", escreveu, em tom de brincadeira.

Horas antes da divulgação oficial da Academia, Alice já estava demonstrando ansiedade nas redes sociais. "Hoje é dia", escreveu logo cedo. Pouco depois, ao repostar a contagem regressiva da Academia para o anúncio, confessou: "Mizerave, vou ter um siricutico".

O diretor Kleber Mendonça Filho também fez questão de marcar o momento. Em uma publicação breve, mas cheia de significado, ele escreveu: "Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse".

Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 1 de 8

A postagem rapidamente foi tomada por comentários de brasileiros celebrando o feito de O Agente Secreto, que igualou Cidade de Deus no número de indicações ao Oscar e reforçou o nome do diretor entre os mais respeitados do cinema.