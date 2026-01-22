Acesse sua conta
Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026

Cinema brasileiro reforça protagonismo na maior premiação do cinema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:08

'O Agente Secreto' teve quatro indicações ao Oscar

O cinema brasileiro acaba de alcançar um patamar inédito no Oscar 2026 e confirma que a fase atual não é sorte, nem acaso: é consolidação. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil aparece entre os indicados da maior premiação do cinema e, desta vez, com um feito ainda maior: cinco indicações em categorias de peso.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e colocou o Brasil definitivamente no centro das atenções. O grande protagonista dessa virada é “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que não apenas garantiu presença na categoria de Melhor Filme Internacional, como também entrou, pela primeira vez na história, na disputa por Melhor Filme com uma produção 100% brasileira.

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” chega ao Oscar cercado de prestígio após uma temporada impecável de prêmios e elogios internacionais. O longa confirmou seu favoritismo e conquistou indicações que colocam o Brasil em um lugar nunca antes ocupado.

Além de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, o Brasil também celebra um marco individual: Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator, tornando-se o primeiro brasileiro da história a disputar a categoria principal de atuação no Oscar.

A indicação ao Oscar reforça o impacto do filme, que mistura suspense político, identidade brasileira e uma linguagem autoral reconhecida mundialmente. Não à toa, o nome de Kleber Mendonça Filho voltou a circular forte também em categorias como Direção e Roteiro Original.

A indicação de 'O Agente Secreto' não surge do nada. Ela é resultado de um caminho que vem sendo pavimentado nos últimos anos e que teve seu ponto mais alto em 2025, quando 'Ainda Estou Aqui' quebrou um jejum e trouxe para casa a estatueta de Melhor Filme Internacional.

A lista histórica de indicações do filme ainda inclui a inédita categoria de Melhor Direção de Elenco, com Gabriel Domingues, que estreia este ano na premiação e já começa com o Brasil entre os concorrentes.

E não parou por aí. O país também marca presença em uma das áreas técnicas mais respeitadas da indústria. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho no filme americano Sonhos de Trem (Train Dreams), após já ter vencido o Critics Choice Awards pelo mesmo projeto.

Depois da vitória histórica de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, em 2025, o Brasil repete o feito e entra para um grupo raríssimo de países que conseguiram manter protagonismo no Oscar por dois anos consecutivos.

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026.

