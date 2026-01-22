Acesse sua conta
Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Internautas comparam fotos da sister durante o BBB 16 e do BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:40

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Desde que voltou à casa mais vigiada do Brasil e escapou do primeiro paredão na última terça-feira (20), que eliminou Aline Campos, Ana Paula Renault virou assunto nas redes por um motivo bem específico: a 'pele impecável'.

Aos 44 anos, Ana Paula impressiona pela ausência de rugas profundas, manchas aparentes ou sinais de flacidez. O detalhe que mais chama atenção? Passaram-se quase dez anos desde sua primeira participação no reality, mas o rosto segue com o mesmo viço, ou talvez até melhor.

A curiosidade foi tanta que os fãs começaram a pedir explicações. E elas vieram diretamente de quem cuida da pele da ex-BBB: a dermatologista Dra. Bruna Rezende, de São Paulo, responsável pelos tratamentos estéticos da sister.

Segundo a médica, Ana Paula sempre deixou claro que queria resultados naturais, discretos e elegantes. Nada de procedimentos que mudassem o formato do rosto. Até porque ela quase não usa maquiagem, ou seja, a pele precisava "funcionar sozinha".

Desde 2023, o foco dos cuidados foi o estímulo de colágeno e a melhora da textura da pele. Um dos principais aliados nesse processo é o Ultraformer MPT, realizado uma vez por ano. O tratamento ajuda a redefinir o contorno facial, suavizar a papada e devolver firmeza, tudo sem aquele efeito artificial que costuma assustar quem teme exageros.

Além disso, a qualidade da pele ganhou atenção especial. Para tratar poros dilatados, linhas finas e devolver luminosidade, Ana Paula passou a fazer o protocolo Fotona 4D, que atua em diferentes camadas da pele e melhora o viço de forma progressiva.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26'
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26'
Ana Paula Renault no 'BBB 26'
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26'
Ana Paula Renault no 'BBB 26'
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26'
Ana Paula Renault no 'BBB 26'
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26'
Ana Paula Renault
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26'
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário
Ana Paula Renault, do BBB 16
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26'
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault
BBB 16 - Ana Paula Renault
Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões
1 de 18
Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Nos últimos meses, novos procedimentos entraram para a rotina. Entre eles, o Discovery Pico, voltado para uniformizar o tom da pele, e o Volnewmer, uma radiofrequência mais recente que ajuda a engrossar a pele, melhorar o aspecto "craquelado" e potencializar os resultados até do botox, especialmente na delicada área dos olhos.

Falando nele, o botox também faz parte do pacote, mas com moderação. A cada seis meses, Ana Paula aplica toxina botulínica no terço superior do rosto e no pescoço, sempre com foco em suavidade e movimento natural.

E, para quem reparou nos lábios mais hidratados e desenhados, sim: houve preenchimento. A médica conta que Ana Paula tinha receio, mas decidiu apostar no ácido hialurônico no fim do ano passado. Resultado? Aprovação total. Foi, inclusive, o único ponto do rosto que recebeu preenchimento nos últimos anos.

