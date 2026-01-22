Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:40
Desde que voltou à casa mais vigiada do Brasil e escapou do primeiro paredão na última terça-feira (20), que eliminou Aline Campos, Ana Paula Renault virou assunto nas redes por um motivo bem específico: a 'pele impecável'.
Aos 44 anos, Ana Paula impressiona pela ausência de rugas profundas, manchas aparentes ou sinais de flacidez. O detalhe que mais chama atenção? Passaram-se quase dez anos desde sua primeira participação no reality, mas o rosto segue com o mesmo viço, ou talvez até melhor.
A curiosidade foi tanta que os fãs começaram a pedir explicações. E elas vieram diretamente de quem cuida da pele da ex-BBB: a dermatologista Dra. Bruna Rezende, de São Paulo, responsável pelos tratamentos estéticos da sister.
Segundo a médica, Ana Paula sempre deixou claro que queria resultados naturais, discretos e elegantes. Nada de procedimentos que mudassem o formato do rosto. Até porque ela quase não usa maquiagem, ou seja, a pele precisava "funcionar sozinha".
Desde 2023, o foco dos cuidados foi o estímulo de colágeno e a melhora da textura da pele. Um dos principais aliados nesse processo é o Ultraformer MPT, realizado uma vez por ano. O tratamento ajuda a redefinir o contorno facial, suavizar a papada e devolver firmeza, tudo sem aquele efeito artificial que costuma assustar quem teme exageros.
Além disso, a qualidade da pele ganhou atenção especial. Para tratar poros dilatados, linhas finas e devolver luminosidade, Ana Paula passou a fazer o protocolo Fotona 4D, que atua em diferentes camadas da pele e melhora o viço de forma progressiva.
Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'
Nos últimos meses, novos procedimentos entraram para a rotina. Entre eles, o Discovery Pico, voltado para uniformizar o tom da pele, e o Volnewmer, uma radiofrequência mais recente que ajuda a engrossar a pele, melhorar o aspecto "craquelado" e potencializar os resultados até do botox, especialmente na delicada área dos olhos.
Falando nele, o botox também faz parte do pacote, mas com moderação. A cada seis meses, Ana Paula aplica toxina botulínica no terço superior do rosto e no pescoço, sempre com foco em suavidade e movimento natural.
E, para quem reparou nos lábios mais hidratados e desenhados, sim: houve preenchimento. A médica conta que Ana Paula tinha receio, mas decidiu apostar no ácido hialurônico no fim do ano passado. Resultado? Aprovação total. Foi, inclusive, o único ponto do rosto que recebeu preenchimento nos últimos anos.