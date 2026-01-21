Alinne Rosa aposta no orgulho nacional e anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:01
Para 2026, a cantora Alinne Rosa decidiu olhar para dentro e exaltar aquilo que faz o brasileiro se reconhecer de longe. O tema escolhido para a folia do próximo ano é "Só Tem no Brasil", um convite direto ao orgulho, à memória afetiva e às referências que fazem parte do nosso dia a dia.
A proposta vai guiar figurinos, narrativa visual, cenografia e as ativações do Bloco O Vale, que volta a desfilar entre os mais disputados do Carnaval de Salvador. Inspirada por ícones que atravessam gerações, como a cadeira de plástico, o cachorro caramelo, a palavra saudade e tantos outros elementos que só fazem sentido dentro do Brasil, Alinne quer provocar identificação imediata no público.
“Eu queria falar daquilo que faz a gente se reconhecer na hora. Tem coisas que são só nossas, que carregam memória, afeto e identidade. O Carnaval é o lugar perfeito pra exaltar isso tudo”, explica a artista.
O anúncio marca também o primeiro Carnaval de Alinne após o lançamento do álbum "As Canções Que Ela Fez Pra Mim", reforçando a conexão entre música, festa, Bahia e brasilidade. O repertório e a estética caminham juntos, criando uma experiência que vai além do som.
Para traduzir visualmente o conceito, a cantora realizou um ensaio fotográfico na Amazônia, ajudando a construir o imaginário do projeto. Os figurinos e a cenografia prometem brincar com contrastes: referências populares, estética pop, humor, emoção e homenagens simbólicas ao orgulho de ser brasileiro.
"Só Tem no Brasil’ fala de beleza, potência cultural, humor e pertencimento. Quero que as pessoas se sintam dentro desse Brasil que a gente ama cantar", completa Alinne, que promete surpresas tanto na saída do bloco quanto nos shows da folia.
O tema foi criado em parceria com Kadu Brandão, André Magal e Raffa Souza e já vem sendo tratado como um dos conceitos mais aguardados pelos foliões que acompanham a artista ano após ano.
O conceito também chega com força ao abadá do Bloco O Vale, que em 2026 vai remeter diretamente a uma camisa da Seleção Brasileira. O bloco desfila no sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, com abadá e short.
O álbum "As Canções Que Ela Fez Pra Mim", lançado em dezembro, dialoga diretamente com o tema do Carnaval. Em "Wagner Moura", uma das apostas para a folia, Alinne canta o orgulho de ver um brasileiro vencer, temperado com o molho que só a Bahia tem.
Já faixas como "O Bloco Mais Bonito da Cidade", "Cumbia de Trio" e "Bloco de Nós Dois" passeiam pela diversidade do Carnaval brasileiro, das marchinhas ao empurra-empurra atrás do trio elétrico. Há ainda uma homenagem direta ao Axé Music, ritmo que projetou Alinne para o Brasil: "Canto Carnaval".
O escudo traz sete estrelas, simbolizando os sete anos de história do bloco no maior Carnaval do mundo.