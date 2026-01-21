Acesse sua conta
Alinne Rosa aposta no orgulho nacional e anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Cantora leva brasilidades, cultura pop e identidade afetiva para o Bloco O Vale

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:01

Alinne Rosa anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026 Crédito: Divulgação 

Para 2026, a cantora Alinne Rosa decidiu olhar para dentro e exaltar aquilo que faz o brasileiro se reconhecer de longe. O tema escolhido para a folia do próximo ano é "Só Tem no Brasil", um convite direto ao orgulho, à memória afetiva e às referências que fazem parte do nosso dia a dia.

A proposta vai guiar figurinos, narrativa visual, cenografia e as ativações do Bloco O Vale, que volta a desfilar entre os mais disputados do Carnaval de Salvador. Inspirada por ícones que atravessam gerações, como a cadeira de plástico, o cachorro caramelo, a palavra saudade e tantos outros elementos que só fazem sentido dentro do Brasil, Alinne quer provocar identificação imediata no público.

“Eu queria falar daquilo que faz a gente se reconhecer na hora. Tem coisas que são só nossas, que carregam memória, afeto e identidade. O Carnaval é o lugar perfeito pra exaltar isso tudo”, explica a artista.

O anúncio marca também o primeiro Carnaval de Alinne após o lançamento do álbum "As Canções Que Ela Fez Pra Mim", reforçando a conexão entre música, festa, Bahia e brasilidade. O repertório e a estética caminham juntos, criando uma experiência que vai além do som.

Para traduzir visualmente o conceito, a cantora realizou um ensaio fotográfico na Amazônia, ajudando a construir o imaginário do projeto. Os figurinos e a cenografia prometem brincar com contrastes: referências populares, estética pop, humor, emoção e homenagens simbólicas ao orgulho de ser brasileiro.

Alinne Rosa anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Abadá do Bloco O Vale: Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Abadá do Bloco O Vale: Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
1 de 6
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação

"Só Tem no Brasil’ fala de beleza, potência cultural, humor e pertencimento. Quero que as pessoas se sintam dentro desse Brasil que a gente ama cantar", completa Alinne, que promete surpresas tanto na saída do bloco quanto nos shows da folia.

O tema foi criado em parceria com Kadu Brandão, André Magal e Raffa Souza e já vem sendo tratado como um dos conceitos mais aguardados pelos foliões que acompanham a artista ano após ano.

O conceito também chega com força ao abadá do Bloco O Vale, que em 2026 vai remeter diretamente a uma camisa da Seleção Brasileira. O bloco desfila no sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, com abadá e short.

Alinne Rosa completa novo álbum e aposta no axé como força do verão baiano

‘Outras Palavras’: Alinne Rosa celebra a leveza e a força da Bahia em novo single

Alinne Rosa transforma Wagner Moura em canção e revela nova fase na carreira: 'Ele é o crush do Brasil, tem o molho'

Alinne Rosa desabafa sobre pedido médico para abandonar carreira artística

'O mundo perde a cor': Alinne Rosa desabafa sobre saúde mental e fases de esgotamento

O álbum "As Canções Que Ela Fez Pra Mim", lançado em dezembro, dialoga diretamente com o tema do Carnaval. Em "Wagner Moura", uma das apostas para a folia, Alinne canta o orgulho de ver um brasileiro vencer, temperado com o molho que só a Bahia tem.

Já faixas como "O Bloco Mais Bonito da Cidade", "Cumbia de Trio" e "Bloco de Nós Dois" passeiam pela diversidade do Carnaval brasileiro, das marchinhas ao empurra-empurra atrás do trio elétrico. Há ainda uma homenagem direta ao Axé Music, ritmo que projetou Alinne para o Brasil: "Canto Carnaval".

O escudo traz sete estrelas, simbolizando os sete anos de história do bloco no maior Carnaval do mundo. 

Tags:

Carnaval Alinne Rosa Carnaval 2026 Carnaval de Salvador Blocos

