FAMOSOS

'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

Vitor Moraes fala sobre dependência emocional e autocuidado após o fim de um antigo casamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:43

Vitor Moraes é o novo amor de Milton Cunha Crédito: Reprodução/Instagram

Namorado de Milton Cunha há cerca de um ano, o corretor de imóveis, Vitor Moraes, chamou atenção ao compartilhar sua impressionante evolução corporal mas, principalmente, a mudança de mentalidade que veio depois do fim de um relacionamento antigo.

Em um vídeo de tom motivacional, Vitor abriu o coração ao mostrar uma foto antiga, registrada em 2015, e refletir sobre o período em que deixou de se priorizar. Apesar de frequentar a academia há mais de dez anos, ele admite que houve uma fase em que a saúde ficou em segundo plano. "Eu não estava preocupado comigo. Estava vivendo aquele momento, sem pensar no impacto disso no meu bem-estar", contou.

Segundo ele, a virada começou quando percebeu que havia se afastado de quem era de verdade. "A gente precisa entender que o nosso ‘eu’ precisa estar em harmonia. Não dá para anular o que é importante pra gente por causa de outra pessoa", disse, em um recado direto para quem passa por situações parecidas.

Vitor também falou sobre como relacionamentos podem afetar diretamente a autoestima. Ele relembrou um antigo envolvimento marcado por dependência emocional, que acabou influenciando negativamente seus hábitos e sua relação com o próprio corpo. "Quando você se relaciona com alguém que tem questões internas mal resolvidas, muitas vezes essa pessoa não aceita te ver bem, se cuidando, crescendo", desabafou.

O momento mais duro, segundo ele, foi quando se viu sozinho após o término. "Eu tinha mudado minha rotina, me afastado dos amigos, moldado minha vida para caber na do outro. Quando me olhei no espelho, percebi o quanto estava insatisfeito. Não era só o corpo, era a mente", revelou.

Vitor Moraes, namorado de Milton Cunha 1 de 21

A partir daí, veio a reconstrução. Vitor afirma que precisou rever hábitos, pensamentos e, principalmente, resgatar a própria individualidade. "Todo relacionamento saudável precisa de espaço. É assim que você consegue ser fiel a quem você é", afirmou.

Hoje, ao lado de Milton Cunha, o corretor garante viver uma fase mais consciente e equilibrada. O casal começou a ser visto junto no fim de 2024, em eventos no Rio de Janeiro, como na Cidade do Samba, além de passeios pela Praia do Leme e Copacabana. Na virada do ano, Milton confirmou o novo namoro, meses após o fim de seu casamento de 15 anos com Dhu Costa. Juntos, eles também marcaram presença no Baile da Vogue, no Copacabana Palace, pouco antes do carnaval.