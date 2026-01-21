Acesse sua conta
'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

Vitor Moraes fala sobre dependência emocional e autocuidado após o fim de um antigo casamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:43

Vitor Moraes é o novo amor de Milton Cunha
Vitor Moraes é o novo amor de Milton Cunha Crédito: Reprodução/Instagram

Namorado de Milton Cunha há cerca de um ano, o corretor de imóveis, Vitor Moraes, chamou atenção ao compartilhar sua impressionante evolução corporal mas, principalmente, a mudança de mentalidade que veio depois do fim de um relacionamento antigo.

Em um vídeo de tom motivacional, Vitor abriu o coração ao mostrar uma foto antiga, registrada em 2015, e refletir sobre o período em que deixou de se priorizar. Apesar de frequentar a academia há mais de dez anos, ele admite que houve uma fase em que a saúde ficou em segundo plano. "Eu não estava preocupado comigo. Estava vivendo aquele momento, sem pensar no impacto disso no meu bem-estar", contou.

Segundo ele, a virada começou quando percebeu que havia se afastado de quem era de verdade. "A gente precisa entender que o nosso ‘eu’ precisa estar em harmonia. Não dá para anular o que é importante pra gente por causa de outra pessoa", disse, em um recado direto para quem passa por situações parecidas.

Vitor também falou sobre como relacionamentos podem afetar diretamente a autoestima. Ele relembrou um antigo envolvimento marcado por dependência emocional, que acabou influenciando negativamente seus hábitos e sua relação com o próprio corpo. "Quando você se relaciona com alguém que tem questões internas mal resolvidas, muitas vezes essa pessoa não aceita te ver bem, se cuidando, crescendo", desabafou.

O momento mais duro, segundo ele, foi quando se viu sozinho após o término. "Eu tinha mudado minha rotina, me afastado dos amigos, moldado minha vida para caber na do outro. Quando me olhei no espelho, percebi o quanto estava insatisfeito. Não era só o corpo, era a mente", revelou.

A partir daí, veio a reconstrução. Vitor afirma que precisou rever hábitos, pensamentos e, principalmente, resgatar a própria individualidade. "Todo relacionamento saudável precisa de espaço. É assim que você consegue ser fiel a quem você é", afirmou.

Hoje, ao lado de Milton Cunha, o corretor garante viver uma fase mais consciente e equilibrada. O casal começou a ser visto junto no fim de 2024, em eventos no Rio de Janeiro, como na Cidade do Samba, além de passeios pela Praia do Leme e Copacabana. Na virada do ano, Milton confirmou o novo namoro, meses após o fim de seu casamento de 15 anos com Dhu Costa. Juntos, eles também marcaram presença no Baile da Vogue, no Copacabana Palace, pouco antes do carnaval.

Ao final do relato, Vitor deixou um conselho direto aos seguidores: "Você é responsável pela sua própria vida. Priorize o que te faz bem. Ninguém pode impedir a sua evolução".

Tags:

Atividade Física Emagrecimento Casamento Namoro Vitor Moraes Milton Cunha

