RIVAIS?

Milton Cunha revela reação de Viviane Araújo após Gracyanne mencionar atriz no BBB

Ele disse que comentário virou "a fofoca do samba"

Carol Neves

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 09:16

Gracyanne Barbosa e Viviane Araújo Crédito: Reprodução

O carnavalesco Milton Cunha, de 62 anos, revelou como Viviane Araujo reagiu ao saber que Gracyanne Barbosa havia falado bem dela na casa do "Big Brother Brasil 25". Durante o "Mesacast BBB", exibido no Multishow e Globoplay nesta sexta-feira (24), ele compartilhou que a rainha de bateria do Salgueiro ficou surpresa com o elogio de Gracyanne.>

"Você sabe que, no meio do samba, a fofoca é Gracyanne Barbosa falando de Viviane Araujo, falando bem. Tremeu o mundo do samba", contou Milton. Ele revelou em seguida a reação de Vivi: "Falou. 'Que bacana, que direito, que legal'".>

A menção de Gracyanne à rainha de bateria do Salgueiro ocorreu no início deste mês, quando ela conversava com outros participantes no "Big Brother Brasil". Ao ser questionada sobre quem era a rainha de bateria da escola, Gracyanne, que se declarou mangueirense, respondeu de imediato: "Viviane, maravilhosa! Uma das rainhas que estão há mais tempo, e ela é maravilhosa. Vocês vão vê-la desfilar.">