OSTENTAÇÃO

Herdeira de família bilionária do agro tem festa de 15 anos com Ana Castela, Matheus & Kauan e decoração milionária

Com custo estimado em R$ 5 milhões, evento reuniu elite política e econômica de Mato Grosso

A noite do último sábado (28) foi de pura ostentação em Cuiabá, com a festa de 15 anos de Hanna Maggi, herdeira de uma das famílias mais ricas do agronegócio brasileiro. O evento, que reuniu nomes de peso da política e do empresariado mato-grossense, aconteceu no luxuoso Allure Music Hall e teve como atrações principais os shows de Ana Castela, que surgiu de surpresa para a aniversariante, e da dupla Matheus & Kauan. >

Filha de Samuel Maggi Locks, CEO do Grupo Locks e sobrinho do ex-governador e ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, Hanna integra uma das famílias mais influentes do setor agro no país. A matriarca, Lúcia Maggi, de 93 anos, figura na lista da Forbes 2025 como uma das brasileiras mais ricas, com fortuna estimada em US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões).>