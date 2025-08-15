Acesse sua conta
Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Jindol perdeu a tutora, mas encontrou no objeto um lugar de conforto

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 23:03

Jindol percorreu parque que caminhava com a tutora
Jindol percorreu parque que caminhava com a tutora Crédito: Reprodução | YouTube

Um ditado clichê diz que o cão é o maior amigo ou fiel escudeiro do homem. Independente de raça, vira-lata ou não, quem sabe o famoso caramelo, que virou até símbolo nacional do Brasil, os cães têm algo em comum: o amor pelos seus tutores ou “pais de pet”.

Recentemente uma história de uma cadela gerou comoção nas redes. Jindol, uma cadela de pelagem branca perdeu quem mais amava, e chegou a emagrecer e perder seu trabalho pela falta da tutora, que não teve o nome divulgado.

O caso aconteceu nos EUA, deixou vários tutores aos prantos. Daniel, filho da tutora de Jindol decidiu devolver a cadela para adoção. Para tentar confortá-la, ele decidiu levá-la novamente pelas rotas que Jindol e sua mãe costumavam percorrer juntos.

Esses passeios, silenciosos e repletos de saudade, tornaram-se um ritual. Ao passarem por um parque conhecido, Jindol parou bruscamente.

Entre as folhas estava um cobertor azul já desbotado e um medalhão de prata, que eram da mãe de Daniel. Assim, o pedaço de grama no parque deixou de ser apenas um espaço qualquer.

O lugar se tornou um refúgio de lembranças e memórias. O cobertor e o medalhão se tornaram um elo entre o passado e o presente. A cidade dos Estados Unidos onde aconteceu a história não foi divulgado.

