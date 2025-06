SALVADOR

Saiba quanto custa hospedar seu bichinho em um hotel para pets

Em Salvador, são cobrados valores a partir de R$ 90

Larissa Almeida

Publicado em 20 de junho de 2025 às 06:00

Hotéis cobram a partir de R$ 90 para clientes de quatro patas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

É comum que os tutores de cães e gatos que precisam deixar os pets por muito tempo sozinhos recorram a saídas para deixá-los seguros, o que geralmente inclui pedido de supervisão a vizinhos, familiares e amigos. Acontece que, mesmo não sendo tão populares, existem locais que se dedicam exclusivamente a acomodar os peludinhos de quatro patas, oferecendo segurança, conforto e atividade adequada para cada um. Trata-se dos hotéis para pets que, em Salvador, têm diárias que custam a partir de R$ 90. >

O preço mais em conta encontrado pela reportagem é do Dog Ville, local que abriga apenas cães no bairro de São Cristóvão. Lá, dois valores são praticados: R$ 90 para aqueles de pequeno porte (que pesam menos de 10 kg) e R$ 100 para bichinhos de médio e grande porte. No local, é oferecida uma ampla área para brincadeiras com enriquecimento ambiental e os animais têm direito a um box individual. A partir de dez diárias, os clientes começam a ter descontos. >

No Hotel e Creche dos Aumigos, que fica localizado no bairro de Amaralina, a diária custa R$ 97 para cães de pequeno e médio porte em dias de semana e R$ 107 nos finais de semana. Para os cães de grande porte, a diária sai por R$ 110 de segunda a sexta-feira e R$ 120 aos sábados e domingos. >

Rodrigo Dantas, um dos sócios do negócio, explica que há valores diferenciados para épocas festivas, como São João, Natal, Réveillon e Carnaval. “Nesse período, iniciamos com o valor de R$ 120 para cachorros de pequeno e médio porte, e R$ 150 para os de grande porte. Quando a data fica mais próxima, o valor aumenta, então, quem se antecipa tem o privilégio de ter um valor mais acessível”, diz. >

O Hotel Pet Natureza, que fica situado em Cassange, trabalha com preço único para cães e gatos. Os custos só mudam a depender da estação e da quantidade de diárias. Atualmente, uma diária na baixa estação custa R$ 90; na alta estação, R$ 115; um pacote com dez diárias, R$ 750; um pacote com 20 diárias, R$ 1.300,00; e um pacote com 30 diárias, R$ 1.650,00. A hospedagem oferece passeios, atividades, atualização sobre o pet durante o dia, terapia, banho, entre outras comodidades. >

Há ainda os hotéis autônomos, que nada mais são do que casas equipadas para acomodar os bichinhos. A estudante de psicologia Hanna Carvalho, 23 anos, é tutora de Max, um cão de três anos sem raça definida, que neste mês ficará hospedado em um hotel desse tipo por cinco dias. Ela conta que desembolsou R$ 400 somente para cobrir os custos da estadia enquanto viaja. >

Max 1 de 2

“Vou viajar para o interior e não teria como levá-lo. Ele sofre muito com a viagem de carro. Uma vez, viajamos com ele por seis horas e, quando chegamos ao destino, parecia que ele ia desmaiar, ficava tremendo sem parar durante o trajeto. Ele sofreria muito também estando fora da rotina, em uma casa que não conhece, [...] há também o sofrimento com os fogos”, explica Hanna. >

“Agora eu conheço a pessoa que o hospeda desde que ele tem por volta de 8 meses. Ele tem uma casa com quintal grande, acolhe outros cachorros nesse período e manda fotos para a gente. Max entra na casa tranquilo. Vejo que se diverte muito lá na presença de outros animais, então prefiro deixar com ele, pois tem funcionado de modo geral e é mais barato do que deixar num hotel, especificamente. Já o deixei lá mais de dez vezes”, completa a jovem.>