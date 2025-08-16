EMPREENDEDORISMO

Salvador abre inscrições para capacitação e consultoria gratuitas de MEIs

Programa é voltado ao fortalecimento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) da capital baiana

Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:35

Público-alvo são microempreendedores formais de qualquer segmento que atuem em Salvador e desejem aprimorar a gestão e ampliar as vendas Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), da Prefeitura de Salvador, está com inscrições abertas para a segunda edição do Eleva MEI, programa voltado ao fortalecimento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) da capital. O objetivo é impulsionar a competitividade e a sustentabilidade financeira desses negócios por meio de capacitação intensiva e acompanhamento personalizado.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 31 de agosto, por meio do perfil oficial da Semdec no Instagram (@semdec.salvador). O público-alvo são microempreendedores formais de qualquer segmento que atuem em Salvador e desejem aprimorar a gestão, ampliar as vendas e garantir a longevidade de seus negócios.

O Eleva MEI integra o Empreenda Salvador e adota uma metodologia prática e imersiva. O programa começa com um encontro presencial de seis horas, realizado em local estruturado, como o Teatro Sesc da Casa do Comércio, reunindo centenas de participantes.

Nesse primeiro momento, o microempreendedor é estimulado a refletir sobre quatro pilares fundamentais, sendo eles: gestão e planejamento, portfólio de produtos ou serviços, finanças e estratégias de comunicação e marketing.

Após a etapa imersiva, cada participante recebe acompanhamento individualizado de um consultor especialista. Esse profissional realiza um diagnóstico detalhado do negócio e desenvolve um plano de ação com recomendações específicas para melhorar o desempenho e a lucratividade.

O atendimento pode ser feito presencialmente no local de atuação do empreendedor, em ponto de fácil acesso ou de forma remota, garantindo que todos possam participar.

Alcance

Em sua primeira edição, realizada em 2024, o Eleva MEI capacitou 285 microempreendedores e realizou mais de 150 consultorias presenciais, gerando impacto direto na gestão e no crescimento de pequenos negócios da cidade. Ao todo, 350 MEIs participaram do ciclo, ampliando conhecimentos e aplicando estratégias que trouxeram resultados reais.

Segundo Maylla Pita, diretora de Negócios Afro e Empreendedorismo da Semdec, o programa vai muito além de transmitir conhecimento técnico. “O Eleva MEI foi pensado para provocar uma verdadeira transformação no empreendedor. Mais do que oferecer conteúdo, criamos um ambiente de conexão, inspiração e estratégia, que permite ao participante enxergar novas possibilidades e caminhos para crescer de forma estruturada e sustentável.”

Uma das participantes foi Thayana Souza, mentora de negócios e especialista em empreendedorismo feminino, que destacou como o programa contribuiu para ampliar sua rede e fortalecer seu trabalho.