TRAGÉDIA

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Vítima passou por cirurgia após ser atingida por carro

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:47

Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

O corredor de rua Emerson Pinheiro, 29 anos, que foi atropelado durante um treino coletiva na Pituba, teve uma das pernas amputadas. De acordo com informações da TV Bahia, Emerson passou por cirurgia após ser conduzido às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) depois que foi atingido pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

O atropelamento foi registrado por volta das 5h40, nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Luz, na orla da Pituba. Emerson estava reunido com um grupo de corredores que treinavam para correr uma maratona em Buenos Aires no mês que vem. Apesar da perna do corredor já ter sido amputada, o estado dele ainda é grave. Muito abalados, a família e os amigos estão acompanhando Emerson na unidade hospitalar.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador 1 de 4

Segundo relatos de pessoas próximas, Emerson está cursando Educação Física e é uma pessoa ativa, que pratica diferentes modalidades esportivas. Com o impacto do atropelamento, no entanto, ele acabou fraturando as duas pernas. Por conta dos graves ferimentos, os companheiros de corrida ficaram completamente aterrorizados com a cena após o atropelamento. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), no entanto, foi acionada para o caso.

Além de auxiliar no socorro, agentes conduziram o motorista, com sinais de embriaguez, para uma delegacia. Procurada, a Polícia Civil confirmou que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima. Uma equipe da Transalvador informou ter tentado realizar o teste de alcoolemia por meio de etilômetro; contudo, o suspeito não conseguiu concluir o exame.

Guias para perícia foram emitidas e oitivas estão em andamento.