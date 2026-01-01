Acesse sua conta
Espetinho a R$ 95 e hambúrguer a R$ 110: alto preço em Trancoso vira alvo de críticas

Destino disputado por famosos e milionários vê valores de produtos e serviços subir neste período do ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:28

Espetinho de R$ 95 e estacionamento por R$ 70 a hora: preços em Trancoso chocam
Espetinho de R$ 95 e estacionamento por R$ 70 a hora: preços em Trancoso chocam Crédito: Reprodução

Um dos destinos mais procurados por famosos e milionários para as festas de Réveillon, o Distrito de Trancoso, no município de Porto Seguro, litoral sul da Bahia, sofre uma inflação nos preços neste período do ano. Nesta quinta-feira (1º), viralizou o vídeo de uma influenciadora surpresa com os valores dos pratos na festa em que estava.

"Eu sem acreditar que eu paguei R$ 95 em um espetinho. Trancoso vibes", fala a influenciadora Pri Arpini. Logo em seguida, outras duas mulheres comentam quanto pagaram por outros pratos. "Uma Gin tônica, R$ 89. O hambúrguer era R$ 110, pão, carne e queijo. A salada era R$ 130", revelam as duas.

Turistas revelam valores exorbitantes cobrados em Trancoso

Um visitante registrou um estabelecimento cobrando R$ 70 por hora no estacionamento por Reprodução
A influenciadora Pri Arpini sentiu na hora de comer por Reprodução
Ela pagou R$ 95 em um espetinho de carne por Reprodução
Outras turistas pagaram R$ 89 em um Gin tônica e R$ 110 em um hambúrguer por Reprodução
Além disso, pagaram R$ 130 por uma salada por Reprodução
O influenciador Rafa Ferrari alertou: "liso aqui não tem vez" por Reprodução
1 de 6
Um visitante registrou um estabelecimento cobrando R$ 70 por hora no estacionamento por Reprodução

A indignação de turistas e até moradores não para por ai. Outro visitante postou em suas redes uma placa de um estabelecimento que oferece o serviço de estacionamento cobrando R$ 70 por hora. "Bora viver a poh@ da experiência", escreveu na legenda.

Outro desabafo que viralizou foi do influenciador Rafa Ferrari. Ele gravou um vídeo no Distrito de Caraíva, também no litoral Sul do estado, depois de passar por Trancoso e, com bom humor, "deu a real" para quem pensa em passar os festejos de final de ano por lá.

Na legenda do vídeo, o influenciador escreveu: "Não venham pra Trancoso, liso aqui não tem vez".

"É gente rica, bonita e com infraestrutura. Ninguém se olha. [...] Se você quiser conhecer gente, não vem pra Trancoso e não vem pra Caraíva, ninguém se fala, são os bondes fechados e todo mundo com muita grana. Não bate de frente com os caras de cabelinho pra trás, você vai gastar dinheiro e vai sair seco", falou.

Nas redes sociais choveram comentários de usuários criticando os altos valores praticados no local e até tirando sarro de quem foi e gastou muito. "Por isso rico é magro", brincou um usuário. Outro comparou com outro evento que deu o que falar quanto os altos preços: "É Réveillon ou COP30?".

Um usuário apontou o custo inflacionado como uma forma de selecionar o público: "Tudo proposital pra não encher de 'pobre'. Eles não se importam com valor das coisas, e sabem que se for barato, vai deixar de ser exclusivo. Quanto mais caro, melhor pra eles". Teve ainda tem que se mostrou indignado: "Pra mim isso é abusivo, mas tem que parar de consumir, boicotar os roles assim, mas vão?".

