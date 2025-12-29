TURISMO

Aeroporto de paraíso turístico da Bahia 'fecha' por superlotação para o Réveillon

Capacidade para pernoite e slots está esgotada entre 26 de dezembro e 4 de janeiro

Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:11

Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada Crédito: Reprodução

O Aeroporto Terravista, em Trancoso, no sul da Bahia, informou que atingiu o limite de capacidade para pernoite de aeronaves e para slots de pousos durante o período de alta temporada, entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. De acordo com a administração, não há mais disponibilidade para pousos nessas datas.

Segundo o comunicado, a restrição ocorre devido ao aumento expressivo da movimentação turística no distrito durante as festas de fim de ano. O destino costuma operar próximo do limite na virada do ano, cenário que se intensifica com a concentração de viagens para Trancoso nesse período.

Neste fim de ano, o distrito voltou a atrair diversas celebridades. Entre os nomes que circularam pelas praias e eventos locais estão a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr., que participaram de uma festa exclusiva ao lado de Luciano Huck e Angélica. Também figuram na lista de visitantes Carlinhos Maia e os atletas Éder Militão e Gabigol.

Para operadores e pilotos que pretendem utilizar o aeroporto, as regras de planejamento ficaram mais rigorosas. Os planos de voo devem ser enviados com antecedência mínima de 24 horas em relação ao horário estimado de fora de calços (EOBT), sob risco de recusa. Além disso, Terravista (SBTV) e Porto Seguro (SBPS) não podem ser indicados como aeródromos alternativos, não são permitidas mudanças de destino em voo e o uso de rotas preferenciais passou a ser obrigatório.

A administração orienta que quem ainda não confirmou horários entre em contato com urgência.