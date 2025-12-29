Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aeroporto de paraíso turístico da Bahia 'fecha' por superlotação para o Réveillon

Capacidade para pernoite e slots está esgotada entre 26 de dezembro e 4 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:11

Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada Crédito: Reprodução

O Aeroporto Terravista, em Trancoso, no sul da Bahia, informou que atingiu o limite de capacidade para pernoite de aeronaves e para slots de pousos durante o período de alta temporada, entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. De acordo com a administração, não há mais disponibilidade para pousos nessas datas.

Segundo o comunicado, a restrição ocorre devido ao aumento expressivo da movimentação turística no distrito durante as festas de fim de ano. O destino costuma operar próximo do limite na virada do ano, cenário que se intensifica com a concentração de viagens para Trancoso nesse período.

Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada

Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução
1 de 4
Aeroporto não tem mais vagas em alta temporada por Reprodução

Neste fim de ano, o distrito voltou a atrair diversas celebridades. Entre os nomes que circularam pelas praias e eventos locais estão a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr., que participaram de uma festa exclusiva ao lado de Luciano Huck e Angélica. Também figuram na lista de visitantes Carlinhos Maia e os atletas Éder Militão e Gabigol.

Para operadores e pilotos que pretendem utilizar o aeroporto, as regras de planejamento ficaram mais rigorosas. Os planos de voo devem ser enviados com antecedência mínima de 24 horas em relação ao horário estimado de fora de calços (EOBT), sob risco de recusa. Além disso, Terravista (SBTV) e Porto Seguro (SBPS) não podem ser indicados como aeródromos alternativos, não são permitidas mudanças de destino em voo e o uso de rotas preferenciais passou a ser obrigatório.

A administração orienta que quem ainda não confirmou horários entre em contato com urgência.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini se beijam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini jr escolheram hospedagem que tem praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil por Reprodução/Redes Sociais
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
A piscina da Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA ESPELHO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ TRANCOSO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA JACUMÃ na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ AO MAR na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia, oferece massagens e terapias por Reprodução/Reserva Jacomã
1 de 17
Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

Leia mais

Imagem - Carlinhos Maia mostra detalhes da mansão de luxo onde está hospedado em Trancoso; VEJA

Carlinhos Maia mostra detalhes da mansão de luxo onde está hospedado em Trancoso; VEJA

Imagem - Virginia e Vini Jr. fecham hotel de luxo com diária de R$ 15 mil para o final de ano na Bahia; saiba detalhes

Virginia e Vini Jr. fecham hotel de luxo com diária de R$ 15 mil para o final de ano na Bahia; saiba detalhes

Imagem - Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Tags:

Turismo Aeroporto Réveillon Trancoso

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)