Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:00
Ai que delícia o verão! Virginia Fonseca e Vini Jr. estão passando as férias em Trancoso, cidade turística do sul da Bahia, e esquentaram as redes sociais sexta-feira (26), com um foto de um beijo entre os dois. Em uma sequência de imagens, a influenciadora aparece vestindo um biquini combinando com o short de banho do jogador em um momento de demonstração de carinho.
“Sexta difícil por cá”, escreveu ela na legenda das fotos publicadas no Instagram.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
Nos comentários, os fãs do casal deixaram mensagens de apoio e se derreteram pelos looks. “Combinadinhoss, amei”, disse uma. “Tão lindossssss”, disse outro. "Que vida mais ou menos essa de vocês né?!" brincou uma terceira. "Aproveitem!", desejaram ainda.
Em Trancoso, a influenciadora e o craque da Seleção Brasileira estão hospedados Reserva Jacumã, empreendimento pé na areia localizado na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho. O local chamou atenção após aparições frequentes nos stories de Virginia e de amigas próximas, como a modelo e influenciadora Duda Freire, que acabou entregando o destino ao mostrar detalhes da rotina por lá.
Com apenas 15 acomodações, entre bangalôs e villas, a Reserva Jacumã é conhecida por oferecer exclusividade máxima. O espaço conta com cerca de 1 quilômetro de praia praticamente deserta, o que garante privacidade total aos hóspedes, longe do agito do Quadrado de Trancoso e dos curiosos.