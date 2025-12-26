TRANCOSO

Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Casal posou com look combinando nesta sexta (26)

Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:00

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso Crédito: Reprodução

Ai que delícia o verão! Virginia Fonseca e Vini Jr. estão passando as férias em Trancoso, cidade turística do sul da Bahia, e esquentaram as redes sociais sexta-feira (26), com um foto de um beijo entre os dois. Em uma sequência de imagens, a influenciadora aparece vestindo um biquini combinando com o short de banho do jogador em um momento de demonstração de carinho.

“Sexta difícil por cá”, escreveu ela na legenda das fotos publicadas no Instagram.

Nos comentários, os fãs do casal deixaram mensagens de apoio e se derreteram pelos looks. “Combinadinhoss, amei”, disse uma. “Tão lindossssss”, disse outro. "Que vida mais ou menos essa de vocês né?!" brincou uma terceira. "Aproveitem!", desejaram ainda.

Hospedagem de luxo

Em Trancoso, a influenciadora e o craque da Seleção Brasileira estão hospedados Reserva Jacumã, empreendimento pé na areia localizado na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho. O local chamou atenção após aparições frequentes nos stories de Virginia e de amigas próximas, como a modelo e influenciadora Duda Freire, que acabou entregando o destino ao mostrar detalhes da rotina por lá.