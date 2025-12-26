Acesse sua conta
Virginia esquenta web com beijo em Vini Jr. durante férias na Bahia

Casal posou com look combinando nesta sexta (26)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:00

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso
Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso Crédito: Reprodução

Ai que delícia o verão! Virginia Fonseca e Vini Jr. estão passando as férias em Trancoso, cidade turística do sul da Bahia, e esquentaram as redes sociais sexta-feira (26), com um foto de um beijo entre os dois. Em uma sequência de imagens, a influenciadora aparece vestindo um biquini combinando com o short de banho do jogador em um momento de demonstração de carinho.

“Sexta difícil por cá”, escreveu ela na legenda das fotos publicadas no Instagram.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini se beijam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini jr escolheram hospedagem que tem praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil por Reprodução/Redes Sociais
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
A piscina da Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA ESPELHO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ TRANCOSO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA JACUMÃ na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ AO MAR na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia, oferece massagens e terapias por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

Nos comentários, os fãs do casal deixaram mensagens de apoio e se derreteram pelos looks. “Combinadinhoss, amei”, disse uma. “Tão lindossssss”, disse outro. "Que vida mais ou menos essa de vocês né?!" brincou uma terceira. "Aproveitem!", desejaram ainda. 

Hospedagem de luxo

Em Trancoso, a influenciadora e o craque da Seleção Brasileira estão hospedados Reserva Jacumã, empreendimento pé na areia localizado na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho. O local chamou atenção após aparições frequentes nos stories de Virginia e de amigas próximas, como a modelo e influenciadora Duda Freire, que acabou entregando o destino ao mostrar detalhes da rotina por lá.

Com apenas 15 acomodações, entre bangalôs e villas, a Reserva Jacumã é conhecida por oferecer exclusividade máxima. O espaço conta com cerca de 1 quilômetro de praia praticamente deserta, o que garante privacidade total aos hóspedes, longe do agito do Quadrado de Trancoso e dos curiosos.

