Davi Brito fica mais de 6h ao vivo tomando cerveja e fãs apontam: 'A lipo já era'

Ex-BBB ainda implorou por patrocínio de marca de cerveja

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:56

Davi Brito fica mais de 6h em live bebendo cerveja
Davi Brito fica mais de 6h em live bebendo cerveja Crédito: Reprodução

O Natal de Davi Brito rendeu e estourou qualquer limite! No feriado desta quinta-feira (25), o ex-BBB abriu uma live nas redes sociais em que ficou por mais de 6 horas bebendo cerveja e interagindo com os seguidores embriagado. De sunga, óculos escuro e "metendo dança", o campeão do Big Brother Brasil 2024 não mostrou pudor algum na ressaca natalina.

Durante a curtição ao vivo, o baiano pediu para que uma marca de cerveja o patrocinasse e ainda profetizou em postagens no Feed: "Vou fechar um contrato com a Itaipava". Os fãs se divertiram com o momento e brincaram sobre as mudanças no abdômen do famoso, que fez uma lipoaspiração em abril deste ano. 

"Davi tu já tá ficando com barriguinha de novo viu. Olha essa cervejaa", aconselhou uma seguidora. "Perdeu toda a limpo?", questionou outra. "A lipo que fez , já era!!", cravou um terceiro. 

Já outros desejaram boas festas e parabenizaram ele pelo alto-astral. "Eita meu Campeão sabe viver a vida", ressaltou uma fã. "Campeão aproveite e curta muito", escreveu outra. "Feliz natal, campeão", desejou mais um, no comentários do post de Davi nas redes sociais. 

Em 2025, Davi Brito conquistou o título de Homem do Ano no prêmio glp 4, criado por um site de entretenimento exclusivo.

Davi Brito Cerveja Natal

