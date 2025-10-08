Acesse sua conta
Davi Brito manda recado após anúncio de luta no FMS com ex-A Fazenda: ‘Como eu posso perder?’

Campeão do Big Brother Brasil enfrenta Diego Alemão em ringue de luta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:46

Campeões de realties se enfrentam no ringue
Campeões de realties se enfrentam no ringue Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O baiano Davi Brito enfrentará o campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali, em uma luta de boxe no próximo Fight Music Show (FMS). O embate é uma substituição da luta entre Popó e Diego Alemão. A sétima edição do FMS acontecerá no dia 1 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

