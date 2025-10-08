Davi Brito manda recado após anúncio de luta no FMS com ex-A Fazenda: ‘Como eu posso perder?’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:46
O baiano Davi Brito enfrentará o campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali, em uma luta de boxe no próximo Fight Music Show (FMS). O embate é uma substituição da luta entre Popó e Diego Alemão. A sétima edição do FMS acontecerá no dia 1 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Davi Brito
No Instagram, Davi Brito que acumula mais de 7 milhões de seguidores, publicou a foto de um pugilista com a seguinte frase: ‘Como eu posso perder? Eu vim do nada”.
O anúncio da luta foi feito durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira (6). Davi Brito e Sacha Bali chegaram a trocar ameaças de embate. O campeão do Big Brother Brasil 2024 prometeu “dar um pau” no adversário e chegou a proferir ofensas homofóbicas. “Aqui é Bahia, seu viado!”, chegou a dizer o baiano durante a coletiva.
A declaração foi interpretada como de cunho homofóbico pelos internautas. Os dois inclusive quase chegaram a trocar agressões, obrigando a intervenção de seguranças. A luta principal que seria entre Diego Alemão e Acelino ‘Popó’ Freitas teve que ser adiada após o pugilista realizar uma cirurgia na mão.
O Fight Music Show se consolidou como um evento que coloca famosos na mídia em embate, como ex-atletas e esportistas de variados segmentos.
A primeira luta foi entre Whindersson Nunes e Popó, em 2022. O pugilista ainda enfrentou Cléber Bambam, em 2024.