POLÊMICA

Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'

Duelo pelo Fight Music Show ganha repercussão negativa após ofensas do ex-BBB 24 durante coletiva de imprensa

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:50

Davi Brito é acusado de homofobia em anuncio de luta contra Sacha Bali Crédito: Reprodução

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, se envolveu em polêmica nesta segunda-feira (6) durante o anúncio de sua participação no Fight Music Show, evento que reúne lutas e música. O baiano enfrentará Sacha Bali, campeão do reality A Fazenda, no dia 1º de novembro, em São Paulo.

Davi Brito 1 de 37

A luta passou a ter grande destaque após a saída de Acelino ‘Popó’ Freitas, lesionado, e Davi foi escalado como atração principal. Durante a coletiva, trocou provocações com Sacha e proferiu ofensas homofóbicas, gerando repercussão negativa nas redes sociais.

Isso aqui será a luta do século pic.twitter.com/o39FWBUr3D — Luan Araujo (@luanaraujo90) October 7, 2025

O Fight Music Show é conhecido por colocar personalidades da mídia contra ex-atletas e esportistas em confrontos de diferentes modalidades. Este duelo marcará um momento histórico: os dois competidores foram campeões dos principais realities do país em 2024, unindo o universo de televisão e esporte.