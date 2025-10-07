Acesse sua conta
Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'

Duelo pelo Fight Music Show ganha repercussão negativa após ofensas do ex-BBB 24 durante coletiva de imprensa

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:50

Davi Brito é acusado de homofobia em anuncio de luta contra Sacha Bali
Davi Brito é acusado de homofobia em anuncio de luta contra Sacha Bali

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, se envolveu em polêmica nesta segunda-feira (6) durante o anúncio de sua participação no Fight Music Show, evento que reúne lutas e música. O baiano enfrentará Sacha Bali, campeão do reality A Fazenda, no dia 1º de novembro, em São Paulo.

A luta passou a ter grande destaque após a saída de Acelino ‘Popó’ Freitas, lesionado, e Davi foi escalado como atração principal. Durante a coletiva, trocou provocações com Sacha e proferiu ofensas homofóbicas, gerando repercussão negativa nas redes sociais.

O Fight Music Show é conhecido por colocar personalidades da mídia contra ex-atletas e esportistas em confrontos de diferentes modalidades. Este duelo marcará um momento histórico: os dois competidores foram campeões dos principais realities do país em 2024, unindo o universo de televisão e esporte.

Com 7,4 milhões de seguidores no Instagram, Davi Brito continua a pautar notícias e polêmicas após sua vitória no BBB, consolidando-se como figura de grande visibilidade nas redes sociais.

