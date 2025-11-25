Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Sentimentos se alinham, conversas fluem e antigas feridas começam a cicatrizar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

Hoje, terça-feira, dia 25 de novembro, a energia favorece reconexões, diálogos mais suaves e decisões internas que aliviam o coração. Cada signo recebe um impulso para curar algo antigo, reorganizar emoções e caminhar com mais segurança. É um dia para sentir, confiar e permitir que tudo se acomode naturalmente. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Áries: Hoje você percebe que nem toda alegria precisa vir acompanhada de esforço. Um gesto inesperado ou uma sensação de leveza traz um conforto raro. Aceite o que chega sem desconfiar tanto; a simplicidade é o presente do dia.

Dica cósmica: Permita-se sorrir mesmo sem motivo.

Touro: Hoje seu dia flui melhor quando você começa com foco. Uma intenção clara, mesmo que pequena, organiza suas emoções e seus passos. Você se sente mais firme quando sabe para onde está olhando.

Dica cósmica: Defina um objetivo emocional antes de sair de casa.

Gêmeos: Hoje algo que parecia perdido pode reaparecer. Uma conversa, uma chance ou um desejo antigo volta ao seu campo de visão. Agora você enxerga a situação com mais maturidade.

Dica cósmica: Olhe para o que retorna com olhos novos.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Câncer: Hoje uma lembrança, pessoa ou sensação antiga se aproxima novamente. Desta vez, você percebe que a carga emocional mudou. O que antes doía, agora pode acolher.

Dica cósmica: Receba o passado com suavidade, sem pressa de decidir.

Leão: Hoje alguém mostra, sem palavras, o quanto você significa. A lealdade aparece em detalhes simples e verdadeiros. Você entende quem está com você de verdade.

Dica cósmica: Observe mais gestos que discursos.

Virgem: Hoje uma conversa sincera traz clareza onde havia tensão. Você entende que falar com gentileza não enfraquece sua posição — pelo contrário, resolve.

Dica cósmica: A clareza dita em voz calma transforma tudo.

Libra: Hoje sua intuição está nítida e aponta um caminho emocional que faz sentido. Não tente explicar para todos; sinta e siga. O dia favorece escolhas guiadas pelo seu próprio ritmo.

Dica cósmica: Confie no primeiro sentimento que surgir.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Escorpião: Hoje você é convidada a se abrir um pouco mais, mesmo se sua vontade inicial for se fechar. Uma troca verdadeira pode suavizar um mal-estar e criar reconstrução.

Dica cósmica: Responda com gentileza antes de responder com defesa.

Sagitário: Hoje uma verdade interna finalmente se acomoda. Você entende algo que vinha tentando ignorar. Não é um choque — é um alívio. A partir disso, você age com mais liberdade.

Dica cósmica: Honre a percepção que chegar, sem justificar.

Capricórnio: Hoje nem tudo está claro, e isso não significa que está errado. Alguns processos precisam respirar antes de serem definidos. A paciência é sua vantagem.

Dica cósmica: Deixe o dia responder por si mesmo.

Aquário: Hoje o futuro deixa de pressionar e você volta a enxergar o presente com nitidez. Fazer o que está ao seu alcance agora já move tudo o que precisa.

Dica cósmica: Foque em uma tarefa por vez.

Peixes: Hoje você evita desgastes ao dizer menos “sim” e mais “eu já tenho o suficiente para hoje”. A energia pede cuidado com sua disponibilidade.

Dica cósmica: Priorize descanso emocional antes de promessas.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

MAIS LIDAS

Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'
01

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
02

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
04

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato