Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros

Amanda de Souza Patene preparava o local para a descida de turistas quando sofreu o acidente

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:59

Amanda trabalhava como “anjo da guarda” para uma empresa de esportes radicais
Amanda trabalhava como “anjo da guarda” para uma empresa de esportes radicais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 30 anos morreu no domingo (23) ao cair de uma altura de aproximadamente seis metros de altura durante a prática de rapel na Cachoeira da Bocaína, em Analândia, no interior de São Paulo.

Amanda de Souza Patene chegou a ser retirada com vida por um helicóptero da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. Ela morreu a caminho do hospital de Pirassununga, também no interior paulista.

Ela trabalhava como “anjo da guarda” para uma empresa de esportes radicais e preparava o local para a descida de turistas quando se acidentou.

Quem trabalha nessa função precisa ir na frente para guiar os participantes para dar suporte ao grupo. No momento do acidente, Amanda estava acompanhada por um grupo de cerca de dez turistas. O local tem uma queda livre de cerca de 60 metros.

O guia de turismo Marcelo Pereira Costa disse ao Metrópoles que Amanda era experiente e costumava trabalhar como freelancer no ramo de esportes radicais com rapel.

O corpo da mulher será velado em Cosmópolis na terça-feira (25)

Leia mais

Imagem - Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Imagem - Após anos usando vape, jovem morre com superbactéria no pulmão

Após anos usando vape, jovem morre com superbactéria no pulmão

Imagem - Boca de 09 é vítima de racismo durante live e é comparado a macaco por estrangeira

Boca de 09 é vítima de racismo durante live e é comparado a macaco por estrangeira

Mais recentes

Imagem - Nikolas Ferreira é condenado após chamar mulher trans de homem e deverá pagar R$ 40 mil

Nikolas Ferreira é condenado após chamar mulher trans de homem e deverá pagar R$ 40 mil
Imagem - Pela primeira vez na história, Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 1 bilhão

Pela primeira vez na história, Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 1 bilhão
Imagem - Black Friday: saiba como gastar menos na compra de novos eletrodomésticos

Black Friday: saiba como gastar menos na compra de novos eletrodomésticos

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos
01

Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

Imagem - Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular
02

Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
03

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
04

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’