Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros

Yan Inácio
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:59
Uma mulher de 30 anos morreu no domingo (23) ao cair de uma altura de aproximadamente seis metros de altura durante a prática de rapel na Cachoeira da Bocaína, em Analândia, no interior de São Paulo.
Amanda de Souza Patene chegou a ser retirada com vida por um helicóptero da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. Ela morreu a caminho do hospital de Pirassununga, também no interior paulista.
Ela trabalhava como “anjo da guarda” para uma empresa de esportes radicais e preparava o local para a descida de turistas quando se acidentou.
Quem trabalha nessa função precisa ir na frente para guiar os participantes para dar suporte ao grupo. No momento do acidente, Amanda estava acompanhada por um grupo de cerca de dez turistas. O local tem uma queda livre de cerca de 60 metros.
O guia de turismo Marcelo Pereira Costa disse ao Metrópoles que Amanda era experiente e costumava trabalhar como freelancer no ramo de esportes radicais com rapel.
O corpo da mulher será velado em Cosmópolis na terça-feira (25)