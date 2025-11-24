JUSTIÇA

Nikolas Ferreira é condenado após chamar mulher trans de homem e deverá pagar R$ 40 mil

Juiz da 42ª Vara Cível de São Paulo entendeu que “há negacionismo” na ideologia de gênero alegada por Nikolas

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:52

Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução

O juiz André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, condenou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a indenizar em R$ 40 mil uma mulher transexual. Segundo o processo, o parlamentar, quando ainda atuava como vereador em Belo Horizonte (MG), afirmou que a vítima “se considera mulher, mas ela é um homem”.

Nikolas Ferreira (PL)

O caso ocorreu em 2022. A mulher alega que foi a um salão de beleza, e a dona se recusou a atendê-la, pois “só atendia mulheres biológicas”. A vítima relatou a situação nas redes sociais. Nikolas, à época vereador, republicou o vídeo nas redes sociais, adicionando comentários, como a declaração de que “ela se considera mulher, mas ela é um homem”.