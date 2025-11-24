VÍDEO: Jovem de 26 anos morre após carro ser arrastado por enxurrada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:47
Após ter o seu carro arrastado por uma enxurrada, uma mulher de 26 anos morreu na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite deste domingo (23), durante um intenso temporal que atingiu a cidade.
A vítima estava na Rua Bambina Ciconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, conforme apurado pelo portal g1 junto à prefeitura da cidade. Ela foi identificada como Joycilenne de Oliveira Pacheco. Era psicóloga e descrita por amigos e familiares como uma pessoa gentil e esforçada. “Estava sempre se aprimorando nos conhecimentos da área profissional, gostava de estar entre amigos e era cheia de sonhos”, lembrou uma amiga da jovem.
Carro da jovem foi puxado pela enxurrada
Em depoimento, populares contaram à polícia que viram o momento em que o carro foi arrastado pela força das águas que se acumularam na via. Algumas testemunhas chegaram a tentar auxiliar a jovem, que não sabia nadar, com uma corda, mas não obtiveram sucesso.
“O carro foi girando, indo em direção ao rio. Aí passou por cima da ponte e chegou a ficar submerso. Foi uma situação muito triste, terrível”, contou o caseiro Marcos Costa.
Segundo a prefeitura, o trecho sob a rodovia SP-101 e a linha férrea precisa passar por obra estrutural para melhoria do escoamento pluvial, o que deve reduzir os alagamentos na região. No entanto, conforme informado pela gestão, as áreas estão sob concessão estadual e federal. Ambos os órgãos não se pronunciaram sobre o assunto, de acordo com o portal.