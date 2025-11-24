TRAGÉDIA

VÍDEO: Jovem de 26 anos morre após carro ser arrastado por enxurrada

Veículo foi arrastado pelo alagamento na noite deste domingo (23), durante um intenso temporal

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:47

Após ter o seu carro arrastado por uma enxurrada, uma mulher de 26 anos morreu na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite deste domingo (23), durante um intenso temporal que atingiu a cidade.

A vítima estava na Rua Bambina Ciconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, conforme apurado pelo portal g1 junto à prefeitura da cidade. Ela foi identificada como Joycilenne de Oliveira Pacheco. Era psicóloga e descrita por amigos e familiares como uma pessoa gentil e esforçada. “Estava sempre se aprimorando nos conhecimentos da área profissional, gostava de estar entre amigos e era cheia de sonhos”, lembrou uma amiga da jovem.

Em depoimento, populares contaram à polícia que viram o momento em que o carro foi arrastado pela força das águas que se acumularam na via. Algumas testemunhas chegaram a tentar auxiliar a jovem, que não sabia nadar, com uma corda, mas não obtiveram sucesso.

“O carro foi girando, indo em direção ao rio. Aí passou por cima da ponte e chegou a ficar submerso. Foi uma situação muito triste, terrível”, contou o caseiro Marcos Costa.