Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Jovem de 26 anos morre após carro ser arrastado por enxurrada

Veículo foi arrastado pelo alagamento na noite deste domingo (23), durante um intenso temporal

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:47

Vítima é Joycilenne de Oliveira Pacheco
VJoycilenne de Oliveira Pacheco Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após ter o seu carro arrastado por uma enxurrada, uma mulher de 26 anos morreu na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite deste domingo (23), durante um intenso temporal que atingiu a cidade.

A vítima estava na Rua Bambina Ciconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, conforme apurado pelo portal g1 junto à prefeitura da cidade. Ela foi identificada como Joycilenne de Oliveira Pacheco. Era psicóloga e descrita por amigos e familiares como uma pessoa gentil e esforçada. “Estava sempre se aprimorando nos conhecimentos da área profissional, gostava de estar entre amigos e era cheia de sonhos”, lembrou uma amiga da jovem.

Carro da jovem foi puxado pela enxurrada

Joycilenne de Oliveira Pacheco por Reprodução/ Redes sociais
Joycilenne de Oliveira Pacheco por Reprodução/ Redes sociais
Joycilenne de Oliveira Pacheco por Reprodução/ Redes sociais
Joycilenne de Oliveira Pacheco por Reprodução/ Redes sociais
Carro foi arrastado pela enxurrada por Reprodução/ Redes sociais
VJoycilenne de Oliveira Pacheco por Reprodução/ Redes sociais
1 de 6
Joycilenne de Oliveira Pacheco por Reprodução/ Redes sociais

Em depoimento, populares contaram à polícia que viram o momento em que o carro foi arrastado pela força das águas que se acumularam na via. Algumas testemunhas chegaram a tentar auxiliar a jovem, que não sabia nadar, com uma corda, mas não obtiveram sucesso.

“O carro foi girando, indo em direção ao rio. Aí passou por cima da ponte e chegou a ficar submerso. Foi uma situação muito triste, terrível”, contou o caseiro Marcos Costa.

Segundo a prefeitura, o trecho sob a rodovia SP-101 e a linha férrea precisa passar por obra estrutural para melhoria do escoamento pluvial, o que deve reduzir os alagamentos na região. No entanto, conforme informado pela gestão, as áreas estão sob concessão estadual e federal. Ambos os órgãos não se pronunciaram sobre o assunto, de acordo com o portal.

Mais recentes

Imagem - Criminosos matam empresário a tiros e levam BMW durante assalto

Criminosos matam empresário a tiros e levam BMW durante assalto
Imagem - Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros

Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros
Imagem - Nikolas Ferreira é condenado após chamar mulher trans de homem e deverá pagar R$ 40 mil

Nikolas Ferreira é condenado após chamar mulher trans de homem e deverá pagar R$ 40 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
01

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
03

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar
04

Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar