Criminosos matam empresário a tiros e levam BMW durante assalto

Vítima era dona de um lava-rápido

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:17

Empresário foi alvo de disparos de arma de fogo
Empresário foi alvo de disparos de arma de fogo Crédito: Reprodução

Um homem foi morto durante um assalto na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24). Ele era dono de um lava-rápido e teve a BMW roubada durante a ação criminosa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário chega à frente de seu estabelecimento e desce do carro para abrir o portão. Enquanto está fora do veículo, ele é abordado por dois criminosos, que atiram nele e correm em direção à BMW. Após alguns segundos, eles deixam o local com o automóvel.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança

O homem parou o veículo em frente ao lava-rápido por Reprodução/ g1
Ele deixou o carro parado enquanto abria o portão por Reprodução/ g1
Ele deixou o carro parado enquanto abria o portão por Reprodução/ g1
Um criminoso aborda a vítima por Reprodução/ g1
Logo um segundo suspeito aparece e corre para o carro enquanto o primeiro atira na vítima por Reprodução/ g1
Eles correm para o carro após atingir o empresário por Reprodução/ g1
Entram no veículo por Reprodução/ g1
E saem do local do crime levando a BMW por Reprodução/ g1
1 de 8
O homem parou o veículo em frente ao lava-rápido por Reprodução/ g1

De acordo com informações do g1, a vítima foi identificada como José Leandro de Oliveira, de 40 anos. Ele tinha três filhos.

O carro foi abandonado pelos criminosos e encontrado na Rua Plutão, a cerca de dois quilômetros do local do crime. O veículo foi localizado por policiais militares quatro horas após a ação criminosa.

Até o momento, ninguém foi preso.

