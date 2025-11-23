Homem é multado em R$ 5 mil por capturar e manter aves silvestres em cativeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 20:17
Nove aves silvestres foram encontradas em um cativeiro na cidade de Presidente Bernardes, no estado de São Paulo. Os animais estavam na residência de um homem que foi multado em R$ 5 mil.
As aves eram canários-da-terra, segundo informações do portal g1. Elas haviam sido capturadas recentemente e estavam em uma única gaiola que possuía um alçapão para prendê-las.
A Polícia Ambiental paulista aplicou duas multas ao responsável: uma por capturar e manter animais silvestres sem autorização, no valor de R$ 4,5 mil; e outra por utilizar uma ave como isca para atrair outras, no valor de R$ 500.
O homem afirmou às autoridades que pretendia ficar apenas com uma das aves e liberar as outras oito. Ele vai responder criminalmente pela conduta.
As aves foram devolvidas ao habitat natural, e as gaiolas foram destruídas.