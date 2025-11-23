CANTO

Homem é multado em R$ 5 mil por capturar e manter aves silvestres em cativeiro

Nove animais foram resgatados e devolvidos à natureza

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 20:17

Aves foram reconduzidas ao habita natural Crédito: Reprodução/ Polícia Militar Ambiental

Nove aves silvestres foram encontradas em um cativeiro na cidade de Presidente Bernardes, no estado de São Paulo. Os animais estavam na residência de um homem que foi multado em R$ 5 mil.

As aves eram canários-da-terra, segundo informações do portal g1. Elas haviam sido capturadas recentemente e estavam em uma única gaiola que possuía um alçapão para prendê-las.

A Polícia Ambiental paulista aplicou duas multas ao responsável: uma por capturar e manter animais silvestres sem autorização, no valor de R$ 4,5 mil; e outra por utilizar uma ave como isca para atrair outras, no valor de R$ 500.

O homem afirmou às autoridades que pretendia ficar apenas com uma das aves e liberar as outras oito. Ele vai responder criminalmente pela conduta.