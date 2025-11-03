Acesse sua conta
Mais de 30 aves silvestres são resgatadas do tráfico de animais em Salvador

Bichinhos foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:15

Aves foram apreendidas durante operação
Aves foram apreendidas durante operação

Durante o cumprimento da Operação Anilha Fria, ao menos 32 aves silvestres foram resgatadas do tráfico de animais em Salvador. Deflagrada nesta segunda-feira (3), a ação investiga a comercialização ilegal de anilhas do Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass).

Os animais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As aves vão passar por reabilitação até que possam ser devolvidas à natureza.

De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável pela operação, as investigações tiveram início com a apreensão de anilhas falsificadas. Os objetos, utilizados para identificar e rastrear aves silvestres em todo o país, estavam sendo comercializados pelos Correios e seriam utilizados nos pássaros da espécie passeriformes.

Segundo a PF, o Sispass é uma ferramenta utilizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para controlar e fiscalizar a criação legal de pássaros. Cada ave registrada no sistema recebe uma anilha de identificação, que consiste em um anel metálico colocado na perna do pássaro ainda filhote.

