Itabuna: operação resgata 105 aves silvestres e prende 17 pessoas em comércio ilegal

Operação Rotas da Fauna foi iniciada na última terça-feira (23) e finalizada na quinta (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15:48

Aves silvestres foram resgatadas em Itabuna Crédito: Divulgação/PRF-BA

Cento e cinco aves silvestres foram resgatadas e 17 pessoas foram presas por envolvimento com o comércio ilegal de animais. As apreensões ocorram durante execução da Operação Rotas da Fauna, iniciada na última terça-feira (23) e finalizada na quinta (25), em Itabuna, no sul da Bahia. A ação resultou ainda no registro de 28 ocorrências por crimes ambientais.

A operação foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e teve como foco o enfrentamento aos crimes ambientais, especialmente o resgate de aves mantidas de forma irregular em cativeiros às margens da rodovia.

As aves apreendidas foram encaminhadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e seguiram para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação, cuidados veterinários e triagem antes de serem devolvidas ao habitat natural.

De acordo com a PRF, todos os envolvidos responderão criminalmente, conforme previsto na legislação vigente.

Terceiro maior tráfico no país

Segundo a PRF, o tráfico de animais silvestres é considerado o terceiro maior comércio ilegal do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Essa prática movimenta bilhões de reais todos os anos e causa impactos devastadores à biodiversidade, além de expor a riscos tanto os animais quanto a saúde humana, devido à possibilidade de transmissão de doenças.

No sul da Bahia, especialmente na região de Itabuna, esse tipo de crime é comum devido à grande biodiversidade local e ao fácil acesso às rodovias federais, que muitas vezes são utilizadas como rota para escoamento do comércio ilegal. Animais silvestres são capturados e vendidos em feiras livres, propriedades particulares e até transportados para outros estados.