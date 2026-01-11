Acesse sua conta
Imagem do Senhor do Bonfim é conduzida em procissão marítima neste domingo (11); veja fotos

Cortejo no mar antecede a tradicional Lavagem do Bonfim

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 14:34

Procissão marítima do Senhor do Bonfim
Procissão marítima do Senhor do Bonfim Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A imagem de Nosso Senhor do Bonfim foi conduzida em procissão marítima, na manhã deste domingo (11), até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. O cortejo pelo mar, organizado pelo Santuário do Senhor do Bonfim, antecede a tradicional Lavagem do Bonfim, marcada para a próxima quinta-feira (15), quando a imagem retorna à Colina Sagrada em caminhada a pé.

A programação começou às 8h, com a celebração de uma missa em frente à Igreja da Penha, na Ribeira, local histórico que acolheu a imagem pela primeira vez após sua chegada a Salvador, no século XVIII. Em seguida, por volta das 9h, a embarcação com o Senhor do Bonfim percorreu a Baía de Todos-os-Santos, passando pelo Porto da Barra, antes de seguir até o Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, onde o cortejo foi finalizado.

Procissão marítima do Senhor do Bonfim

Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS
1 de 10
Procissão marítima do Senhor do Bonfim por Jefferson Peixoto/Secom PMS

O traslado contou com apoio da Prefeitura de Salvador. Para o diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Gegê Magalhães, a procissão marítima integra o conjunto de ritos que compõem a festa do Senhor do Bonfim. “É um momento que vai além do turismo religioso. Ele expressa a devoção do soteropolitano e fortalece um dos maiores símbolos da fé na cidade”, afirmou.

Segundo o padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, a escolha da Penha como ponto de partida reforça o valor histórico da celebração. “Esse evento resgata a memória da chegada da imagem, há 281 anos, quando foi acolhida nesse local. A procissão marítima e a caminhada de quinta-feira são expressões de fé que se complementam”, destacou.

Leia mais

Imagem - Primeira sexta-feira do ano lota a Colina Sagrada com pedidos e agradecimentos ao Senhor do Bonfim

Primeira sexta-feira do ano lota a Colina Sagrada com pedidos e agradecimentos ao Senhor do Bonfim

Imagem - Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

O reitor acrescentou que os dois momentos passam a integrar de forma definitiva a programação religiosa. “A tradição precisa acompanhar o tempo, se adaptar às novas realidades, sem perder sua essência”, disse.

Já o juiz presidente da Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento, ressaltou que a procissão também homenageia o capitão Teodósio Rodrigues de Faria, responsável pela construção da basílica. “Esse é o quarto ano da procissão marítima. Aos poucos, ela vem se consolidando como mais um momento tradicional da festa”, afirmou.

Tags:

Salvador Senhor do Bonfim

