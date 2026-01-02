FÉ E DEVOÇÃO

Primeira sexta-feira do ano lota a Colina Sagrada com pedidos e agradecimentos ao Senhor do Bonfim

Ao todo, foram celebradas 13 missas no Santuário do Senhor do Bonfim

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:26

Sexta da Proteção no Bonfim Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

A Colina Sagrada já amanheceu repleta de fiéis, nesta sexta-feira (2), a primeira sexta do ano. Pessoas de diferentes idades, vindas de cidades mundo afora, se reuniram para deixar seus pedidos para o ano que se inicia.

Entre fitinhas amarradas e os papeizinhos com preces escritas depositados nas urnas, não faltaram pedidos para o Senhor do Bonfim. Lorena Aguadê, de 36 anos, e seu filho Rafael, de seis, aproveitaram o início da tarde para depositar os seus e continuar a tradição.

“Viemos reforçar o que a gente pede todo o tempo: paz, saúde, prosperidade. E aproveitamos pra agradecer. Tirar algumas horinhas pra agradecer, trazer a crença em Deus e Nossa Senhora, que são o porto seguro da vida da gente”, contou Lorena. Rafael também deixou seus pedidos nos três nós das fitinhas. Se pode revelar? Por enquanto, não. “É segredo”, disse o menino.

Foram 13 missas ao longo do dia, sendo a primeira às 5h e a última às 18h. Em todas, devotos, turistas e moradores da capital lotaram o Santuário do Senhor do Bonfim para começar 2026 com o pé direito — depois de fechar 2025 com chave de ouro na última sexta-feira do ano, quando fiéis se reúnem na Colina Sagrada para agradecer.

Segundo o padre Edson Menezes, reitor da Basílica do Bonfim, a presença expressiva das pessoas mostra que a devoção ao Senhor do Bonfim cresce a cada ano.

“A cada ano nós constatamos que aumenta o número de fiéis que participam das missas. Está cheio e o pessoal continua chegando. É gratificante ver que vai chegando gente, as pessoas entram na igreja para rezar, buscam receber água benta e ficam atentas participando de cada celebração”, disse o pároco, que relembrou durante as missas as vítimas da violência e da guerra.

Para a família de Valério Beltrão, de 55 anos, o agradecimento e o pedido podiam ser resumidos em uma palavra: saúde. O alagoano subiu ajoelhado a escada da Basílica para celebrar o tratamento bem sucedido de um câncer de intestino no último ano.

“Fui diagnosticado em junho. Fui operado e era pra fazer oito ciclos de quimioterapia, no quarto ciclo o médico disse que já não precisava mais. Então, pela própria devoção, pelo sentimento que a gente tem, minha cunhada havia feito essa promessa de que tudo dando certo, a gente viria pagar. Hoje a gente está aqui para cumprir esse compromisso e agradecer a Deus. E para pedir que durante o acompanhamento não haja reincidência”, disse.

“Foi uma benção muito grande que o Senhor do Bonfim concedeu a ele”, completou emocionada a cunhada Neuda Dantas, responsável pela promessa, que subiu os degraus ajoelhada ao lado de Valério.

A soteropolitana Natalie Palmeira, de 35 anos, mora fora do país há alguns anos. Nesta sexta-feira, aproveitou as férias em Salvador para deixar seus pedidos ao Senhor do Bonfim. Foi acompanhada de toda a família: mãe, irmão e até o cachorrinho, Tonico.