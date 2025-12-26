SALVADOR

Hora de agradecer: fiéis prestigiam última sexta-feira do ano no Bonfim

Tradicional 'Sexta-feira da Gratidão' recebe milhares de fiéis todos os anos

Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:20

Fiéis celebram a tradicional Sexta-Feira da Gratidão Crédito: Luanne Ribeiro/Divulgação

Milhares de devotos baianos reservaram a última sexta-feira (26) do ano para subir a Colina Sagrada, em Salvador, e agradecer. A data é escolhida tradicionalmente pelos seguidores de Senhor do Bonfim para visitar a Basílica e demonstrar gratidão pelo ano que se encerra. Além dos fiéis, autoridades baianas prestigiam as celebrações.

Para atender os visitantes que chegam de todos os cantos da Bahia - e do mundo - a programação é extensa: 13 missas são celebradas de uma em uma hora no santuário, sendo a primeira às 5h e, a última, às 18h. Quem pode participar, não esquece de amarrar sua fitinha colorida em algum canto. O ritual é essencial para quem deseja fazer três pedidos a serem realizados em 2026.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da celebração às 6 horas, enquanto o prefeito Bruno Reis (União) marcou presença na missa das 11 horas. O gestor municipal esteve com a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além de secretários municipais, vereadores, deputados e diversas lideranças. A celebração foi presidida pelo padre Edson Menezes, reitor do Santuá