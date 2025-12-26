Hora de agradecer: fiéis prestigiam última sexta-feira do ano no Bonfim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:20
Milhares de devotos baianos reservaram a última sexta-feira (26) do ano para subir a Colina Sagrada, em Salvador, e agradecer. A data é escolhida tradicionalmente pelos seguidores de Senhor do Bonfim para visitar a Basílica e demonstrar gratidão pelo ano que se encerra. Além dos fiéis, autoridades baianas prestigiam as celebrações.
Para atender os visitantes que chegam de todos os cantos da Bahia - e do mundo - a programação é extensa: 13 missas são celebradas de uma em uma hora no santuário, sendo a primeira às 5h e, a última, às 18h. Quem pode participar, não esquece de amarrar sua fitinha colorida em algum canto. O ritual é essencial para quem deseja fazer três pedidos a serem realizados em 2026.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da celebração às 6 horas, enquanto o prefeito Bruno Reis (União) marcou presença na missa das 11 horas. O gestor municipal esteve com a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além de secretários municipais, vereadores, deputados e diversas lideranças. A celebração foi presidida pelo padre Edson Menezes, reitor do Santuá
“Última sexta-feira do ano, sexta-feira da gratidão, dia de agradecer a Deus por tudo, por ter abençoado nossa cidade. Mais um ano de muitas entregas. Todos os dias inauguramos uma obra na nossa cidade, iniciamos projetos grandiosos. Temos um conjunto de ações de programas e iniciativas que vão garantir que a nossa cidade siga se transformando. Então, viemos agradecer ao nosso Senhor do Bonfim por tudo, pedir que ele continue iluminando a nossa cidade, nos protegendo, sendo o nosso guia”, disse o prefeito.