Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de agradecer: fiéis prestigiam última sexta-feira do ano no Bonfim

Tradicional 'Sexta-feira da Gratidão' recebe milhares de fiéis todos os anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:20

Fiéis celebram a tradicional Sexta-Feira da Gratidão
Fiéis celebram a tradicional Sexta-Feira da Gratidão Crédito: Luanne Ribeiro/Divulgação

Milhares de devotos baianos reservaram a última sexta-feira (26) do ano para subir a Colina Sagrada, em Salvador, e agradecer. A data é escolhida tradicionalmente pelos seguidores de Senhor do Bonfim para visitar a Basílica e demonstrar gratidão pelo ano que se encerra. Além dos fiéis, autoridades baianas prestigiam as celebrações. 

Para atender os visitantes que chegam de todos os cantos da Bahia - e do mundo - a programação é extensa: 13 missas são celebradas de uma em uma hora no santuário, sendo a primeira às 5h e, a última, às 18h. Quem pode participar, não esquece de amarrar sua fitinha colorida em algum canto. O ritual é essencial para quem deseja fazer três pedidos a serem realizados em 2026. 

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da celebração às 6 horas, enquanto o prefeito Bruno Reis (União) marcou presença na missa das 11 horas. O gestor municipal esteve com a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além de secretários municipais, vereadores, deputados e diversas lideranças. A celebração foi presidida pelo padre Edson Menezes, reitor do Santuá

Leia mais

Imagem - Confira a programação da Igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano

Confira a programação da Igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano

Imagem - Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

Imagem - A partir de R$ 8 mil: saiba tudo sobre o columbário para depositar cinzas no Bonfim

A partir de R$ 8 mil: saiba tudo sobre o columbário para depositar cinzas no Bonfim

“Última sexta-feira do ano, sexta-feira da gratidão, dia de agradecer a Deus por tudo, por ter abençoado nossa cidade. Mais um ano de muitas entregas. Todos os dias inauguramos uma obra na nossa cidade, iniciamos projetos grandiosos. Temos um conjunto de ações de programas e iniciativas que vão garantir que a nossa cidade siga se transformando. Então, viemos agradecer ao nosso Senhor do Bonfim por tudo, pedir que ele continue iluminando a nossa cidade, nos protegendo, sendo o nosso guia”, disse o prefeito.

Mais recentes

Imagem - Brinquedo de parque de diversões falha e causa pânico em cidade da Bahia

Brinquedo de parque de diversões falha e causa pânico em cidade da Bahia
Imagem - Ravi, Maitê e mais: veja os nomes de bebês mais escolhidos em Salvador e na Bahia

Ravi, Maitê e mais: veja os nomes de bebês mais escolhidos em Salvador e na Bahia
Imagem - 800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos

800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos

MAIS LIDAS

Imagem - Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
01

Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
02

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
03

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
04

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos