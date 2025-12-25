TRADIÇÃO

Confira a programação da Igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano

Tradicional 'Sexta-feira da Gratidão' recebe milhares de fiéis todos os anos

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 14:44

Basílica Santuário Senhor do Bonfim Crédito: Jorge Gauthier/Arquivo CORREIO

Vestir branco e subir a Colina Sagrada para agradecer pelo ano que está terminando. Há quem não abra mão de um dos rituais mais clássicos de Salvador, que vai se repetir na sexta-feira (26). Neste ano, serão 13 missas celebradas de uma em uma hora no santuário, sendo a primeira às 5h e, a última, às 18h.

O santuário pede que os fiéis levem 1kg de alimento não perecível ou um kit de limpeza ou higiene pessoal. As doações serão destinadas para a Obra Social do Complexo da Colina Sagrada, através do Projeto Bom Samaritano, que atende cerca de 400 famílias baianas.