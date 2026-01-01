Quem nasceu primeiro em 2026? Conheça o primeiro bebê baiano do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:53
O primeiro bebê baiano de 2026 é um menino. O pequeno Henrique nasceu às 0h36 desta quinta-feira (1º), na Maternidade Maria da Conceição de Jesus, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
A mamãe Naiara dos Santos Pereira deu à luz a Henrique através de um parto normal. Ele nasceu com 3,752 Kg e com todos os parâmetros esperados. Tanto a mãe quando o bebê passam bem.
Conheça os primeiros bebês baianos de 2026
Sete minutos depois da chegada de Henrique, nasceu Madalena, a primeira bebê de 2026 do interior do estado. Filha do casal Isabela Gomes Pereira e André Castanheira, a pequena Madá nasceu no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, na região Sul da Bahia.
A família de Madalena mora em no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, também na região Sul do Estado. A menina nasceu de um parto cesáreo e ela e a mamãe passam bem.