Mulher dá à luz dentro de loja enquanto comprava enxoval para o bebê; veja

A jovem Pábada Regina teve ajuda de vendedoras da loja para receber o pequeno João Gabriel

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:18

Mulher foi comprar roupas para o enxoval do filho e saiu com ele nos braços
Mulher foi comprar roupas para o enxoval do filho e saiu com ele nos braços Crédito: Reprodução

A dona de casa Pábada Regina Ferreira de Lima, de 28 anos, saiu de casa disposta a comprar itens para o enxoval do seu quinto filho, mas saiu da loja com algo muito mais especial: a própria criança.

Isso mesmo, Pábada deu à luz ao pequeno João Pedro na manhã de quinta-feira (4), dentro da loja Amarelinha Baby & Kids, no bairro de Santo Antônio, no Centro de Recife, Pernambuco.

Veja o momento em que Pábada deu à luz a João Pedro

Mulher dá à luz em loja no Recife por Reprodução

O momento inesperado foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Por volta de 9h20, a mulher começa a sentir dores e coloca a mão na barriga enquanto fala com algumas atendentes. Não demora muito para que o bebê forçasse a sua saída. As vendedoras tentam ajudar a gestante e a colocam no chão. É nesse momento que a cabeça de João Pedro aparece de surpresa entre o short da mãe.

Muito ágil, uma funcionária se aproxima e segura a cabeça da criança para que não caia no chão. Outra vendedora pega uma toalha para enrolar João Pedro, que depois é colocado no colo da mãe.

Parto expresso

A jovem revelou que foi em busca de roupas que ainda não tinha para o filho e não imaginava sair de lá já com ele. "Quando cheguei lá, senti as dores. E eu disse à menina da loja que estava sentindo dor. De repente, o menino já estava nascendo. E, quando me deitaram no chão, a cabeça já estava saindo", contou em entrevista ao G1.

A dona da loja, Manuela Neves, ficou espantada com a pressa de João Pedro. "O parto durou cerca de um minuto e meio. Foi rapidíssimo", falou também em entrevista ao G1.

Após o nascimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e mãe e bebê foram encaminhados para a Maternidade Professor Barros Lima. Tanto Pábada quando o filho passam bem.

