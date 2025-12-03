DOIS DIAS DE TRABALHO DE PARTO

Bebê de 4,4 kg nasce de parto normal e surpreende maternidade na Bahia

Isaac nasceu nesta terça-feira (2)

Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:41

Isaac nasceu com 4,4 kg Crédito: Divulgação/FESF-SUS

A jovem mamãe Emili do Amparo Silva, de 23 anos, fez história nesta terça-feira (2). Depois de dois dias de trabalho de parto, ela e o marido Melquisedeque Silva dos Santos deram boas vindas ao filho Isaac que nasceu de parto natural pesando 4,4 kg e medindo 53 centímetros.

Isaac é o primeiro filho do casal e o maior bebê nascido de parto natural no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, na região Sul do estado.

Emili e seu bebê Isaac de 4,4kg e 53cm

“A sensação que tive foi de que eu estava vivendo um sonho. Foi emocionante demais”, conta Aloísia dos Santos, irmã de Emili, que a acompanhou durante todo o trabalho de parto. Emili confessa que, inicialmente, não era sua intenção ter um parto normal. “Mas agora estou feliz, meu filho está aqui ao meu lado”, comemora.

A enfermeira obstétrica do Centro de Parto Normal (CPN) da maternidade, unidade gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), Cileide Conceição, que acompanhou a paciente na maior parte do tempo, diz que todo o trabalho de parto foi baseado em práticas acolhedoras. “Disse a ela: não vou te deixar sozinha. Vou te ajudar. Vumbora? Ela disse: vamos. Isso deu muita tranquilidade para que as coisas pudessem acontecer”, avalia.

A enfermeira lembra que, às vezes, o que aparenta ser humanizado para a profissional de saúde não é percebido dessa forma pela paciente. “Por isso é fundamental esse diálogo sempre, e ela colaborou muito”, completa.

A enfermeira Danielle Patrocínio, coordenadora do CPN, explica que, entre os benefícios do parto normal para a mãe e o bebê, estão a recuperação mais rápida e o menor risco de infecções. Para o bebê, o parto normal promove o desenvolvimento pulmonar e imunológico, além de facilitar o vínculo afetivo e a amamentação devido à liberação de hormônios.