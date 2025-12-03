Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bebê de 4,4 kg nasce de parto normal e surpreende maternidade na Bahia

Isaac nasceu nesta terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:41

Isaac nasceu com 4,4 kg
Isaac nasceu com 4,4 kg Crédito: Divulgação/FESF-SUS

A jovem mamãe Emili do Amparo Silva, de 23 anos, fez história nesta terça-feira (2). Depois de dois dias de trabalho de parto, ela e o marido Melquisedeque Silva dos Santos deram boas vindas ao filho Isaac que nasceu de parto natural pesando 4,4 kg e medindo 53 centímetros.

Isaac é o primeiro filho do casal e o maior bebê nascido de parto natural no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, na região Sul do estado.

Emili e seu bebê Isaac de 4,4kg e 53cm

A enfermeira obstétrica Cileide Conceição e Emili do Amparo Silva com o bebê Isaac  por Divulgação/FESF-SUS
A criança nasceu de parto natural pesando 4,4 kg e medindo 53 centímetros por Divulgação/FESF-SUS
Isaac é o maior bebê nascido de parto natural no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus por Divulgação/FESF-SUS
1 de 3
A enfermeira obstétrica Cileide Conceição e Emili do Amparo Silva com o bebê Isaac  por Divulgação/FESF-SUS

“A sensação que tive foi de que eu estava vivendo um sonho. Foi emocionante demais”, conta Aloísia dos Santos, irmã de Emili, que a acompanhou durante todo o trabalho de parto. Emili confessa que, inicialmente, não era sua intenção ter um parto normal. “Mas agora estou feliz, meu filho está aqui ao meu lado”, comemora.

A enfermeira obstétrica do Centro de Parto Normal (CPN) da maternidade, unidade gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), Cileide Conceição, que acompanhou a paciente na maior parte do tempo, diz que todo o trabalho de parto foi baseado em práticas acolhedoras. “Disse a ela: não vou te deixar sozinha. Vou te ajudar. Vumbora? Ela disse: vamos. Isso deu muita tranquilidade para que as coisas pudessem acontecer”, avalia.

A enfermeira lembra que, às vezes, o que aparenta ser humanizado para a profissional de saúde não é percebido dessa forma pela paciente. “Por isso é fundamental esse diálogo sempre, e ela colaborou muito”, completa.

A enfermeira Danielle Patrocínio, coordenadora do CPN, explica que, entre os benefícios do parto normal para a mãe e o bebê, estão a recuperação mais rápida e o menor risco de infecções. Para o bebê, o parto normal promove o desenvolvimento pulmonar e imunológico, além de facilitar o vínculo afetivo e a amamentação devido à liberação de hormônios.

No próximo sábado (6), o Hospital Materno-Infantil de Ilhéus comemora seu quarto aniversário, com a marca histórica de mais de 12 mil partos realizados.

Leia mais

Imagem - Mudaram! Aprenda as novas manobras técnicas para desengasgar bebês, crianças e adultos

Mudaram! Aprenda as novas manobras técnicas para desengasgar bebês, crianças e adultos

Imagem - Bebê com cardiopatia congênita aguarda regulação há 11 dias na Bahia: ‘Luta constante pela vida’

Bebê com cardiopatia congênita aguarda regulação há 11 dias na Bahia: ‘Luta constante pela vida’

Imagem - Jovem só descobre que virou mãe cinco dias após parto do bebê: 'É como se tivesse acontecido um apagão na minha memória'

Jovem só descobre que virou mãe cinco dias após parto do bebê: 'É como se tivesse acontecido um apagão na minha memória'

Tags:

Parto Maternidade Bebê Ilhéus Nascimento Gigante Parto Natural Isaac

Mais recentes

Imagem - Casamento: só 13% das mulheres adotam sobrenome do marido na Bahia

Casamento: só 13% das mulheres adotam sobrenome do marido na Bahia
Imagem - Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)

Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)
Imagem - PF apreendeu celulares e computadores de funcionários do criadouro Ararinha-azul; aves permanecem no local

PF apreendeu celulares e computadores de funcionários do criadouro Ararinha-azul; aves permanecem no local

MAIS LIDAS

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
01

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
02

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
03

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - 4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais
04

4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais