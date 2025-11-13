Mudaram! Aprenda as novas manobras técnicas para desengasgar bebês, crianças e adultos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:00
As orientações de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar (RCP) e emergências cardiovasculares ganharam um novo capítulo. A American Heart Association (AHA), a autoridade que dita os protocolos mundiais de primeiros socorros, realizou uma importante atualização em suas diretrizes.
Divulgadas em outubro, as mudanças colocam o foco em um tema crucial: como agir imediatamente em casos de engasgo e obstrução das vias aéreas.
Manobra de Heimlich é uma forma de ajuda em momentos de emergência
Essas técnicas salvadoras nunca foram tão relevantes. Recentemente, um bebê de apenas um ano e oito meses, teve a vida salva pela ação rápida de um policial.
O engasgo, causado por uma tampinha de garrafa, foi revertido graças à aplicação correta das manobras de desengasgo. O conhecimento dessas ações, aplicadas a bebês, crianças e adultos conscientes, é fundamental para qualquer pessoa que queira estar preparada para uma emergência.
As novas diretrizes simplificam e reforçam a importância da alternância de técnicas. De acordo com a Capitã Carla Andressa, do Corpo de Bombeiros, que compartilha orientações em suas redes sociais, a mudança torna o protocolo mais eficaz.
A principal alteração agora é a combinação imediata das manobras. Em entrevista à Rede Vitória, a Capitã Carla Andressa explica a nova sequência: "Agora a gente intercala golpes dorsais, são cinco capotadas dorsais, com cinco compressões abdominais que chamávamos, antigamente, de manobra de Heimlich."
Você deve iniciar a ação de desengasgo, mas a capitã orienta para a necessidade de buscar ajuda especializada. Por isso, a primeira atitude deve ser ligar para o socorro (192 ou 193) e, enquanto isso, iniciar imediatamente as manobras.
Quando o engasgo acontece com bebês menores de um ano, o protocolo atualizado indica a alternância entre cinco pancadas nas costas e cinco compressões no peito. Você deve usar a base da palma da mão para aplicar os golpes e compressões até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência.
Antes de tudo, verifique se o bebê está realmente engasgado: ele não consegue tossir, chorar ou respirar, fica mole ou muda de cor.
A Capitã Carla Andressa detalha a posição correta para o bebê: "Apoio o bebê no seu antebraço, com a pegada como se fosse a letra C, mantendo a boquinha dele aberta e pegando na mandíbula do bebê. Cabecinha mais baixa que o corpo, você vai fornecer cinco golpes com essa parte, que é a hipotênar mais rígida da mão."
Para crianças acima de um ano e adultos, a dinâmica é semelhante, mas a execução muda:
Vídeo explicativo: https://youtu.be/FCCEfprHmPU?si=fkMd4k0oiaKV1Gp3