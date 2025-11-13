SAÚDE E BEM-ESTAR

Mudaram! Aprenda as novas manobras técnicas para desengasgar bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich mudou? Entenda as novas recomendações da American Heart Association para bebês e adultos

Agência Correio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:00

As diretrizes globais de primeiros socorros foram atualizadas para salvar vidas em casos de engasgo Crédito: Divulgação

As orientações de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar (RCP) e emergências cardiovasculares ganharam um novo capítulo. A American Heart Association (AHA), a autoridade que dita os protocolos mundiais de primeiros socorros, realizou uma importante atualização em suas diretrizes.

Divulgadas em outubro, as mudanças colocam o foco em um tema crucial: como agir imediatamente em casos de engasgo e obstrução das vias aéreas.

Manobra de Heimlich é uma forma de ajuda em momentos de emergência 1 de 4

Essas técnicas salvadoras nunca foram tão relevantes. Recentemente, um bebê de apenas um ano e oito meses, teve a vida salva pela ação rápida de um policial.

O engasgo, causado por uma tampinha de garrafa, foi revertido graças à aplicação correta das manobras de desengasgo. O conhecimento dessas ações, aplicadas a bebês, crianças e adultos conscientes, é fundamental para qualquer pessoa que queira estar preparada para uma emergência.

As novas diretrizes simplificam e reforçam a importância da alternância de técnicas. De acordo com a Capitã Carla Andressa, do Corpo de Bombeiros, que compartilha orientações em suas redes sociais, a mudança torna o protocolo mais eficaz.

Intercale golpes dorsais e compressões abdominais

A principal alteração agora é a combinação imediata das manobras. Em entrevista à Rede Vitória, a Capitã Carla Andressa explica a nova sequência: "Agora a gente intercala golpes dorsais, são cinco capotadas dorsais, com cinco compressões abdominais que chamávamos, antigamente, de manobra de Heimlich."

Você deve iniciar a ação de desengasgo, mas a capitã orienta para a necessidade de buscar ajuda especializada. Por isso, a primeira atitude deve ser ligar para o socorro (192 ou 193) e, enquanto isso, iniciar imediatamente as manobras.

Manobras de desengasgo em bebês menores de um ano

Quando o engasgo acontece com bebês menores de um ano, o protocolo atualizado indica a alternância entre cinco pancadas nas costas e cinco compressões no peito. Você deve usar a base da palma da mão para aplicar os golpes e compressões até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência.

Antes de tudo, verifique se o bebê está realmente engasgado: ele não consegue tossir, chorar ou respirar, fica mole ou muda de cor.

A Capitã Carla Andressa detalha a posição correta para o bebê: "Apoio o bebê no seu antebraço, com a pegada como se fosse a letra C, mantendo a boquinha dele aberta e pegando na mandíbula do bebê. Cabecinha mais baixa que o corpo, você vai fornecer cinco golpes com essa parte, que é a hipotênar mais rígida da mão."

Desengasgo em crianças maiores e adultos

Para crianças acima de um ano e adultos, a dinâmica é semelhante, mas a execução muda:

Verifique a obstrução: o protocolo começa checando se a pessoa apresenta obstrução total, ou seja, ausência de tosse, som ou respiração. Posicione-se: a pessoa deve se posicionar atrás da vítima, de modo que ela fique levemente inclinada para frente.

Golpes nas costas: dê cinco pancadas firmes nas costas usando o calcanhar da mão.

Compressão abdominal: posteriormente, inicie a manobra de compressão abdominal (a antiga manobra de Heimlich).

Perda de consciência: se, infelizmente, a vítima perder a consciência, você precisa deitá-la e começar as compressões torácicas, seguindo o ritmo da RCP (100 a 120 compressões por minuto).

