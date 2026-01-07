Acesse sua conta
Caminhos abertos: Capricórnio e mais 2 signos recebem um sinal sobre trabalho e dinheiro nesta quarta (7 de janeiro)

Dia favorece soluções práticas e decisões que aliviam a mente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você vinha pedindo uma resposta, especialmente sobre trabalho, dinheiro ou rotina, o céu desta quarta traz sinais claros. A Lua em Virgem ajuda a enxergar o que estava confuso, enquanto o Sol em Capricórnio sustenta escolhas maduras.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Não espere milagres emocionais. O alívio vem da organização e da sensação de controle.

Dica do dia: quanto mais simples a solução, mais certa ela é.

Esse trânsito ajuda a cortar excessos, ajustar expectativas e assumir compromissos reais com você mesmo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

