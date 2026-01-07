ASTROLOGIA

Caminhos abertos: Capricórnio e mais 2 signos recebem um sinal sobre trabalho e dinheiro nesta quarta (7 de janeiro)

Dia favorece soluções práticas e decisões que aliviam a mente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:14

Se você vinha pedindo uma resposta, especialmente sobre trabalho, dinheiro ou rotina, o céu desta quarta traz sinais claros. A Lua em Virgem ajuda a enxergar o que estava confuso, enquanto o Sol em Capricórnio sustenta escolhas maduras.

Não espere milagres emocionais. O alívio vem da organização e da sensação de controle.

Dica do dia: quanto mais simples a solução, mais certa ela é.