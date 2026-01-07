Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:14
Se você vinha pedindo uma resposta, especialmente sobre trabalho, dinheiro ou rotina, o céu desta quarta traz sinais claros. A Lua em Virgem ajuda a enxergar o que estava confuso, enquanto o Sol em Capricórnio sustenta escolhas maduras.
Não espere milagres emocionais. O alívio vem da organização e da sensação de controle.
Dica do dia: quanto mais simples a solução, mais certa ela é.
Esse trânsito ajuda a cortar excessos, ajustar expectativas e assumir compromissos reais com você mesmo.