Como é o resort mega luxuoso com diárias de R$ 45 mil que Philippe Coutinho passou as férias com a esposa

Influenciadora e jogador compartilham fotos de viagem no Caribe após negarem problemas no casamento

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 20:00

Ainê e Phillippe Coutinho curtem férias em resort luxuoso Crédito: Reprodução

Após rumores de crise no casamento, Ainê e Philippe Coutinho apareceram juntos em clima romântico durante uma viagem ao Caribe. O casal compartilhou nesta quinta-feira (5) fotos das férias em St. Barths, destino conhecido pelos resorts de luxo.

Nas redes sociais, a influenciadora publicou imagens do primeiro dia da viagem ao lado do jogador. “Day 1 (1º dia)”, escreveu ela ao mostrar momentos do passeio.

A viagem acontece depois de especulações nas redes sociais sobre uma possível crise no relacionamento. Os comentários começaram durante o Carnaval, quando internautas apontaram que Coutinho não teria gostado de ver a esposa desfilar como musa da Unidos de Vila Isabel na Marquês de Sapucaí.

Após a repercussão, Ainê usou as redes para negar qualquer problema no casamento e explicou que o jogador prefere manter uma rotina mais discreta.

“Gente, que loucura! Vocês criando isso porque Philippe não posta, não vai a ensaio, ele posta foto por acaso? Philippe não gosta de aparecer. Aqui no Brasil, jogador é julgado por ir em boliche com a família. Imagina se Philippe fosse curtir Carnaval? Ele não faria isso nunca, tinha treino no dia seguinte”, disse.

O casal está junto há cerca de 19 anos e tem três filhos: Maria, de 10 anos, Esmeralda, de 7, e José, de 5.