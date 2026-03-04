CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Bianca Andrade, com aquário particular de 7 mil litros, haras e cinema privado

Influenciadora conhecida como Boca Rosa vive em imóvel de 1.200 m² em Alphaville com cinema, haras e automação completa

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:00

Mansão de Bianca Andrade Crédito: Reprodução

Um dos nomes mais potentes do mundo da maquiagem, a influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, chama atenção nas redes sociais sempre que mostra a mansão luxuosa onde vive, em Alphaville, São Paulo. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 18 milhões e chama atenção pelo tamanho e pelos itens de luxo.

Com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída, a casa térrea chama atenção pelas paredes de vidro, que permitem vista ampla logo na entrada e valorizam a iluminação natural. A residência é totalmente automatizada e pode ser controlada por comandos de voz.

Um dos principais destaques é o aquário de água salgada instalado na sala principal, com capacidade para cerca de 7 mil litros. O tanque abriga corais e espécies marinhas e foi projetado para comportar até tubarões. Outro aquário menor também integra o ambiente. Segundo informações divulgadas na época da venda, os tubarões que estavam no local não fizeram parte da negociação.

A mansão ainda conta com sala de cinema, espaço de convivência amplo e um haras integrado ao terreno, localizado logo à frente da casa. Nas redes sociais, Bianca já mostrou que passou a ter um cavalo no espaço.