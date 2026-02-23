Como é a mansão de Marcus Buaiz e Isis Valverde em Los Angeles, com vista panorâmica para Hollywood e cozinha dos sonhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:16
Isis Valverde e Marcus Buaiz deixaram seus seguidores impressionados ao mostrar a mansão que possuem em Beverly Hills, uma das regiões mais valorizadas de Los Angeles. O casal passa temporada na mansão avaliada em R$ 16 milhões.
O imóvel conta com quatro suítes, ambientes amplos e integrados e grandes janelas que garantem iluminação natural abundante. A vista é um dos destaques da propriedade, com paisagem para Hollywood e para o mar da Califórnia.
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz
Entre os detalhes que chamam atenção estão o piso de madeira, os banheiros revestidos em mármore e a área de lazer completa, com piscina e jardim. Em registros publicados nas redes sociais, Isis aparece aproveitando a área externa e também compartilhando momentos com o filho durante a temporada nos Estados Unidos.
A casa ainda fica em uma vizinhança conhecida por abrigar celebridades internacionais como Justin Bieber e Katy Perry.
Durante a estadia, o casal tem dividido com os seguidores registros do cotidiano, misturando o cenário luxuoso da mansão com momentos descontraídos em família.
Marcus é pai de José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 11, do antigo relacionamento com Wanessa Camargo. Já Isis é mãe de Rael, nascido em 2018, fruto da relação anterior com André Resende. Durante a temporada nos Estados Unidos, a família tem dividido com os seguidores momentos de descanso e convivência.