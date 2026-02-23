Celso Portiolli faz pergunta e alfineta Bolsonaro no Passa ou Repassa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:04
Uma pergunta sobre herpetologia no quadro Passa ou Repassa acabou gerando um comentário político neste domingo (22). Durante o programa, Celso Portiolli leu uma questão relacionada ao estudo de répteis e anfíbios.
A atriz Bianca Rinaldi comentou que tinha um amigo médico que atuava na área, sem saber que herpetologia é um ramo da zoologia. Ao descobrir o significado, acertou a resposta e brincou: “Eu acabei com a amizade hoje!”.
Celso Portiolli
Na sequência, Portiolli fez uma observação que chamou atenção do público. “Quem tomou vacina e virou jacaré, vai tratar com o amigo dela”, disse, em referência à declaração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, quando ironizou possíveis efeitos da vacina.
O comentário repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns classificaram a fala como uma alfinetada direta, outros interpretaram como apenas uma brincadeira dentro do clima descontraído do programa exibido pelo SBT.