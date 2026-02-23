TV

Celso Portiolli faz pergunta e alfineta Bolsonaro no Passa ou Repassa

Apresentador relembrou fala polêmica sobre vacina contra Covid durante dinâmica no SBT

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:04

Uma pergunta sobre herpetologia no quadro Passa ou Repassa acabou gerando um comentário político neste domingo (22). Durante o programa, Celso Portiolli leu uma questão relacionada ao estudo de répteis e anfíbios.

A atriz Bianca Rinaldi comentou que tinha um amigo médico que atuava na área, sem saber que herpetologia é um ramo da zoologia. Ao descobrir o significado, acertou a resposta e brincou: “Eu acabei com a amizade hoje!”.

Na sequência, Portiolli fez uma observação que chamou atenção do público. “Quem tomou vacina e virou jacaré, vai tratar com o amigo dela”, disse, em referência à declaração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, quando ironizou possíveis efeitos da vacina.