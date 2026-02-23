Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celso Portiolli faz pergunta e alfineta Bolsonaro no Passa ou Repassa

Apresentador relembrou fala polêmica sobre vacina contra Covid durante dinâmica no SBT

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:04

Passa ou Repassa
Passa ou Repassa Crédito: Reprodução

Uma pergunta sobre herpetologia no quadro Passa ou Repassa acabou gerando um comentário político neste domingo (22). Durante o programa, Celso Portiolli leu uma questão relacionada ao estudo de répteis e anfíbios.

A atriz Bianca Rinaldi comentou que tinha um amigo médico que atuava na área, sem saber que herpetologia é um ramo da zoologia. Ao descobrir o significado, acertou a resposta e brincou: “Eu acabei com a amizade hoje!”.

Celso Portiolli

Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação
Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro por conta de um meme que nasceu em 2010 por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai por Reprodução/Redes sociais
Em entrevista ao podcast Flow, Celso Portiolli disse que a piada nasceu em Portugal e depois foi trazida ao Brasil por Reprodução/Redes sociais
Todos os anos, no dia 11 de setembro, o nome de Celso Portiolli volta aos assuntos mais comentados das redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Montagem de foto de Celso Portiolli dentro de um avião com duas torres ao fundo por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli emocionou público por Reprodução
Celso Portiolli chora ao vivo por Reprodução / SBT
Celso Portiolli e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Celso Portiolli por Francisco Cepeda
1 de 10
Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação

Na sequência, Portiolli fez uma observação que chamou atenção do público. “Quem tomou vacina e virou jacaré, vai tratar com o amigo dela”, disse, em referência à declaração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, quando ironizou possíveis efeitos da vacina.

Leia mais

Imagem - Mistério revelado: entenda a imagem de 'pescoço peludo' que viralizou e intrigou a web

Mistério revelado: entenda a imagem de 'pescoço peludo' que viralizou e intrigou a web

Imagem - Grávida de ex-jogador do Corinthians detona atleta e atual namorada, que é ex-BBB: 'É igual a ele'

Grávida de ex-jogador do Corinthians detona atleta e atual namorada, que é ex-BBB: 'É igual a ele'

Imagem - Estreia hoje no Globoplay série sobre disputa bilionária envolvendo herança de Anita Harley, principal acionista da Pernambucanas

Estreia hoje no Globoplay série sobre disputa bilionária envolvendo herança de Anita Harley, principal acionista da Pernambucanas

O comentário repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns classificaram a fala como uma alfinetada direta, outros interpretaram como apenas uma brincadeira dentro do clima descontraído do programa exibido pelo SBT.

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo