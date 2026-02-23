Mistério revelado: entenda a imagem de 'pescoço peludo' que viralizou e intrigou a web

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:30
Uma imagem publicada no domingo (22) no X, antigo Twitter, virou assunto nas redes sociais ao provocar dúvida imediata em quem olha rapidamente. À primeira vista, muitos internautas acreditaram se tratar de um “pescoço peludo”, fino e alongado, com direito a algo que parecia um cordão apertado e até um “pomo de Adão”.
Meme do pescoço peludo
O mistério tomou conta da web e os comentários se multiplicaram. “Achei que fosse um pescoço assustadoramente magro e peludo”, escreveu uma usuária. Outro internauta afirmou que, mesmo após ver explicações, seus olhos insistiam em enxergar apenas um pescoço.
Mas uma análise mais cuidadosa revelou que a imagem mostra, na verdade, o punho de um homem. A mão direita está dentro do bolso da calça, e o ângulo da foto cria a ilusão de um pescoço comprido e coberto de pelos.
A publicação original já soma mais de 54 milhões de visualizações e impulsionou uma onda de memes. Montagens com celebridades e frases bem-humoradas passaram a circular, ampliando ainda mais o alcance da ilusão de óptica.