Mistério revelado: entenda a imagem de 'pescoço peludo' que viralizou e intrigou a web

Imagem que já ultrapassa 50 milhões de visualizações divide internautas e gera enxurrada de memes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:30

Meme do pescoço peludo
Meme do pescoço peludo Crédito: Reprodução

Uma imagem publicada no domingo (22) no X, antigo Twitter, virou assunto nas redes sociais ao provocar dúvida imediata em quem olha rapidamente. À primeira vista, muitos internautas acreditaram se tratar de um “pescoço peludo”, fino e alongado, com direito a algo que parecia um cordão apertado e até um “pomo de Adão”.

Meme do pescoço peludo

"Quando você gasta todo o seu dinheiro com joia e se esquece do creme de barbear" por Reprodução
Meme do pescoço peludo por Reprodução
Meme do pescoço peludo por Reprodução
1 de 3
"Quando você gasta todo o seu dinheiro com joia e se esquece do creme de barbear" por Reprodução

O mistério tomou conta da web e os comentários se multiplicaram. “Achei que fosse um pescoço assustadoramente magro e peludo”, escreveu uma usuária. Outro internauta afirmou que, mesmo após ver explicações, seus olhos insistiam em enxergar apenas um pescoço.

Mas uma análise mais cuidadosa revelou que a imagem mostra, na verdade, o punho de um homem. A mão direita está dentro do bolso da calça, e o ângulo da foto cria a ilusão de um pescoço comprido e coberto de pelos.

A publicação original já soma mais de 54 milhões de visualizações e impulsionou uma onda de memes. Montagens com celebridades e frases bem-humoradas passaram a circular, ampliando ainda mais o alcance da ilusão de óptica.

