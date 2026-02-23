Acesse sua conta
Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:52

Heloisa Périssé é Zulma Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana foi intensa em Êta Mundo Melhor! e colocou Candinho diante de uma das decisões mais difíceis da sua vida. Entre os dias 16 e 21 de fevereiro, a novela das seis da TV Globo apostou em chantagem, prisão injusta e até proposta de casamento forçada.

Tudo começa com Candinho tentando enfrentar Sandra, enquanto Dita sofre as consequências de estar atrás das grades. Determinado a ajudar a amada, ele promete fazer o possível para tirá-la da prisão. É nesse momento que Zulma enxerga uma oportunidade.

Sem aceitar alianças com Sandra, Zulma decide agir sozinha e faz uma proposta direta e surpreendente: ela libertará Dita, mas apenas se Candinho aceitar se casar com ela. O ultimato abala o caipira, que se vê dividido entre salvar Dita e não ceder à chantagem.

Enquanto isso, Dita enfrenta dias difíceis na cadeia e chega a desmaiar, sendo levada ao hospital. Mesmo fragilizada, recebe de Candinho a promessa de que voltará a cantar e retomar sua carreira. Paralelamente, Francine assume os compromissos da cantora na turnê como forma de evitar prejuízos.

A semana ainda trouxe conflitos amorosos, como o afastamento de Túlio e Estela, revelações familiares com a chegada de Ivonete e até protesto feminino contra o polêmico programa de Olímpia. E, como se não bastasse, Zulma já encomenda vestido de noiva, mostrando que não está blefando.

Resta saber: Candinho vai ceder ou encontrará outro jeito de salvar Dita?

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

