Gil do Vigor revela que tentou esconder sexualidade no BBB: 'Pensei que ninguém ia perceber'

Economista conta que plano durou poucos minutos e que decisão de se assumir no programa mudou sua vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:33

Gil do Vigor
Gil do Vigor Crédito: Divulgação

Uma das figuras mais carismáticas de todos os tempos no Big Brother Brasil, Gil do Vigor contou em entrevista que, antes de entrar na 21ª edição do programa, seus planos eram esconder a sua sexualidade. Segundo ele, a ideia era evitar julgamentos e tentar manter uma postura mais contida diante das câmeras.

O plano, no entanto, durou pouco. “Eu pensei ninguém vai saber que eu sou uma grande chérrima (abreviação de bichérrima), né? Quando eu entro, eu já me chamo de bicha, eu esqueci, é muito engraçado. Eu falei, acabou, já era, né? Falei, tá bom. Aquilo me deu uma liberdade que eu começava a pensar, por que eu não vivia essa liberdade na minha vida? Eu pensei que ninguém ia perceber", contou aos risos.

Gil relembrou o momento com bom humor e disse que, assim que percebeu que não conseguiria sustentar uma versão diferente de si mesmo, decidiu se libertar de vez. Para ele, a experiência no reality foi transformadora.

O economista destacou que assumir quem era dentro da casa trouxe uma sensação inédita de leveza. A partir dali, passou a refletir sobre o quanto ainda se reprimia fora das câmeras e como o confinamento acabou funcionando como um ponto de virada pessoal.

Desde a participação no programa, Gil se tornou uma das figuras mais populares da edição, justamente pela espontaneidade e pela forma intensa com que viveu cada momento no jogo.

